Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα Διεθνής Διαδικτυακή Συνάντηση με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη», στο πλαίσιο προετοιμασίας για την έκθεση «VOLOLIBERO».

Η τηλεδιάσκεψη φιλοξενήθηκε στο 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, με τη συμμετοχή του 10ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλαμάτας και του ΚΔΑΠ «ΔΙΑΠΛΑΣΗ» Θουρίας.

Μαθητές και μαθήτριες των τριών σχολείων θα συμμετάσχουν με εικαστικά έργα τα οποία δημιούργησαν υπό την καθοδήγηση της εικαστικού Μαρίας Μπουρίκα, στην έκθεση «VOLOLIBERO». Τα έργα έχουν στόχο να προωθήσουν τον σεβασμό για κάθε άτομο, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της ένταξης, καθώς και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά στη δημιουργία υγιών σχέσεων, για την αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας και διακρίσεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόταση της προέδρου του Συλλόγου Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη» και Υπεύθυνης του Γραφείου Ομογένειας και Αδελφοποιήσεων του Δήμου Μαργαρίτας Πολυδούρη, στη βιβλιοθήκη του 10ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, με τον αδελφοποιημένο σύλλογο AGAPE, το σχολείο I.C. Cittadella-Margherita Hack της Ανκόνα, καθώς και θεσμικούς φορείς της πόλης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η διευθύντρια του 10ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας Δωροθέα Λαμπρίδη, η εικαστικός, Μαρία Μπουρίκα, καθώς, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Σωτήρης Κριτσωτάκης, η επίτιμη προξενική πράκτορας της Ιταλίας στην Πελοπόννησο Μαργαρίτα Μποβιτσέλι, η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη» Μαργαρίτα Πολυδούρη, ο διευθυντής του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλαμάτας Βασίλης Πετρίδης, η καθηγήτρια εικαστικών του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αντωνία Μαντζούκα, εκπρόσωποι του ΚΔΑΠ «ΔΙΑΠΛΑΣΗ» Θουρίας και εκπαιδευτικοί του συλλόγου διδασκόντων.

Κεντρικός άξονας της συζήτησης αποτέλεσε ο ρόλος της τέχνης ως μέσου ευαισθητοποίησης, η ανταλλαγή εκπαιδευτικών δράσεων και οι τρόποι με τους οποίους η σχολική κοινότητα μπορεί να καλλιεργήσει στα παιδιά τον αλληλοσεβασμό, την ενσυναίσθηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Παράλληλα, διερευνήθηκαν οι προοπτικές για μελλοντικές κοινές δράσεις και εκπαιδευτικές συνεργασίες μεταξύ των σχολείων, ενισχύοντας τους δεσμούς φιλίας και πολιτιστικής ανταλλαγής ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Ο Σύλλογος AGAPE , όπως κάθε χρόνο και φέτος, πραγματοποιεί έκθεση στην Falconara της Ανκόνας, με έργα 40 καλλιτεχνών ανάμεσα τους και τα παιδιά από την Καλαμάτα Αντωνία Μαντζούκα, Γιάννης Μπαλοπουλος και Ρένα Σουρίδη που θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα έργα των καλλιτεχνών αλλά και των νέων μας στη γειτονική χώρα.