«Προτείναμε πραγματική μείωση των δημοτικών τελών και ουσιαστικό κοινωνικό τιμολόγιο. Δεν αρκεί η διατήρηση των αυξήσεων». Τα παραπάνω επισημαίνει ο επικεφαλής της παράταξης “Δύναμη Ελπίδας” στο Δήμου Πύλου – Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης ο οποίος επισημαίνει ότι η παράταξή του “κατέθεσε ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος, με μειώσεις έως 40% στα οικιακά τέλη και συγκεκριμένες απαλλαγές για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες”. Παράλληλα εκφράζει την αντίθεσή του στην εισήγηση της δημοτικής αρχής την οποία και καταψήφισε ενώ παρουσιάζει αναλυτικά τις προτάσεις της “Δύναμης Ελπίδας”.

Αναλυτικά αναφέρει: “Την αντίθεσή μας στην εισήγηση της δημοτικής αρχής του κ. Καρβέλα για τον καθορισμό των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2027, εκφράσαμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, καταψηφίζοντας την πρόταση για διατήρηση των σημερινών αυξημένων συντελεστών.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Οι δημότες δεν χρειάζονται απλώς πάγωμα των αυξήσεων που έχουν προηγηθεί. Χρειάζονται πραγματική μείωση των δημοτικών τελών και ουσιαστική ελάφρυνση του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

Η μη αύξηση δεν είναι μείωση. Και η διατήρηση των επιβαρύνσεων των προηγούμενων ετών δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως κοινωνική πολιτική.

Η παράταξή μας «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» καταψήφισε και τις δύο προηγούμενες αυξήσεις των δημοτικών τελών, καθώς θεωρούμε ότι δεν μπορεί κάθε φορά η εύκολη λύση για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου να είναι η μεταφορά του οικονομικού βάρους στους δημότες.

Ιδιαίτερα σήμερα, που τα νοικοκυριά, οι συνταξιούχοι, οι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές δυσκολίες, η δημοτική αρχή οφείλει να αναζητά λύσεις με κοινωνική ευαισθησία, οικονομική υπευθυνότητα και δικαιότερη κατανομή των βαρών.

1. Η δική μας πρόταση: Πραγματικές μειώσεις στα δημοτικά τέλη

Απέναντι στην επιλογή της δημοτικής αρχής να διατηρήσει τους σημερινούς συντελεστές, καταθέσαμε συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη αντιπρόταση, ζητώντας τη μείωση των τελών τόσο για τις κατοικίες όσο και για τις επαγγελματικές στέγες.

Η πρότασή μας λαμβάνει υπόψη τη διαφορετική πληθυσμιακή και οικονομική πραγματικότητα των 45 κοινοτήτων του Δήμου Πύλου – Νέστορος και προβλέπει τρεις κατηγορίες συντελεστών, με βάση τον μόνιμο πληθυσμό της απογραφής του 2021.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε:

Α. Για τις κατοικίες

• Μικροί οικισμοί – δημοτικές κοινότητες έως 300 κατοίκους: από 2,01 € σε 1,20 € ανά τ.μ., μείωση περίπου 40%.

• Μεσαίοι οικισμοί – δημοτικές κοινότητες από 301 έως 1.000 κατοίκους: από 2,01 € σε 1,40 € ανά τ.μ., μείωση περίπου 30%.

• Μεγάλοι οικισμοί – δημοτικές κοινότητες άνω των 1.000 κατοίκων: από 2,21 € σε 1,70 € ανά τ.μ., μείωση περίπου 23%.

Β. Για τις επαγγελματικές στέγες

• Μικροί οικισμοί: από 3,02 € σε 2,30 € ανά τ.μ., μείωση περίπου 24%.

• Μεσαίοι οικισμοί: από 3,02 € σε 2,50 € ανά τ.μ., μείωση περίπου 17%.

• Μεγάλοι οικισμοί: από 3,62 € σε 3,00 € ανά τ.μ., μείωση περίπου 17%.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν με σαφήνεια τη διαφορά ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις.

Η δημοτική αρχή επιλέγει να διατηρήσει τις υφιστάμενες επιβαρύνσεις. Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένες μειώσεις, που φτάνουν έως και το 40% για τις κατοικίες των μικρών οικισμών.

Για να γίνει αντιληπτή η πραγματική διαφορά:

Μια κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων σε μικρό οικισμό επιβαρύνεται σήμερα με 201 ευρώ ετησίως. Με τη δική μας πρόταση θα πληρώνει 120 ευρώ, δηλαδή 81 ευρώ λιγότερα κάθε χρόνο.

Αντίστοιχα, μια επαγγελματική στέγη 250 τετραγωνικών μέτρων σε μικρό οικισμό επιβαρύνεται σήμερα με 755 ευρώ ετησίως. Με τη δική μας πρόταση θα πληρώνει 575 ευρώ, δηλαδή 180 ευρώ λιγότερα κάθε χρόνο.

Αυτή είναι η πραγματική διαφορά ανάμεσα στη διατήρηση των σημερινών τελών και στην πολιτική της ουσιαστικής ελάφρυνσης που προτείνουμε.

Παράλληλα, ζητάμε την επανεξέταση των ειδικών συντελεστών για επιχειρήσεις με αυξημένη παραγωγή απορριμμάτων, όπως τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η χρέωση πρέπει να συνδέεται με αντικειμενικά στοιχεία, όπως ο όγκος των παραγόμενων απορριμμάτων και η συχνότητα αποκομιδής, και όχι να εφαρμόζεται χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.

Θεωρούμε ότι ένας Δήμος με 45 οικισμούς, διαφορετικές πληθυσμιακές συνθήκες και διαφορετική οικονομική δραστηριότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζει όλες τις περιοχές με την ίδια λογική.

Οι μικροί και απομακρυσμένοι οικισμοί, που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση και περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα, χρειάζονται ιδιαίτερη μέριμνα.

2. Κοινωνικό τιμολόγιο με συγκεκριμένες μειώσεις και πλήρεις απαλλαγές

Το δεύτερο σκέλος της αντιπρότασής μας αφορά τη θέσπιση ενός πραγματικού κοινωνικού τιμολογίου, με συγκεκριμένες προβλέψεις για τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Δεν αρκεί να αναφερόμαστε γενικά στην κοινωνική ευαισθησία.

Χρειάζονται συγκεκριμένες αποφάσεις, σαφή ποσοστά ελάφρυνσης και εισοδηματικά κριτήρια.

Η πρότασή μας για τη θέσπιση κοινωνικού τιμολογίου βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις διατάξεις που διέπουν τη δυνατότητα των Δήμων να εφαρμόζουν κοινωνικά κριτήρια και ελαφρύνσεις στα δημοτικά τέλη, με σεβασμό στις αρχές της νομιμότητας, της ανταποδοτικότητας και της οικονομικής τεκμηρίωσης.

1. Άτομα με αναπηρία 80% και άνω

Πλήρη απαλλαγή 100% από τα δημοτικά τέλη για την κύρια κατοικία, με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 15.000 ευρώ.

Ζητάμε να μην προσμετρώνται τα αφορολόγητα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και να λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο οικονομικό κόστος που συνεπάγεται η αναπηρία.

2. Πολύτεκνες οικογένειες

Μείωση 60% των δημοτικών τελών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

3. Τρίτεκνες οικογένειες

Μείωση 50% των δημοτικών τελών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

4. Μονογονεϊκές οικογένειες

Μείωση 40% των δημοτικών τελών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

5. Μακροχρόνια άνεργοι

Μείωση 50% των δημοτικών τελών, με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 15.000 ευρώ.

6. Άποροι και οικονομικά αδύναμοι συμπολίτες μας

Πλήρης απαλλαγή 100% για όσους αποδεδειγμένα βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις προτείνονται για την κύρια κατοικία, με αίτηση των ενδιαφερομένων και έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρότασή μας για τα άτομα με βαριά αναπηρία. Ενώ η δημοτική αρχή εισηγείται μείωση 50%, εμείς ζητάμε πλήρη απαλλαγή 100%, με συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο και χωρίς να υπολογίζονται τα αφορολόγητα προνοιακά επιδόματα.

Για εμάς, η κοινωνική προστασία δεν μπορεί να εξαντλείται σε μια συμβολική έκπτωση. Πρέπει να αποτελεί ουσιαστική οικονομική ανακούφιση για εκείνους που πραγματικά τη χρειάζονται.

3. Ζητήσαμε οικονομική τεκμηρίωση και υπεύθυνη διαχείριση

Η πρότασή μας δεν είναι μια πρόταση χωρίς οικονομική ευθύνη.

Ζητήσαμε από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου να προχωρήσουν σε αναλυτική κοστολόγηση των μειωμένων συντελεστών ανά κοινότητα και κατηγορία ακινήτου, να αποτυπώσουν τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων του κοινωνικού τιμολογίου και να υπολογίσουν την οικονομική επίπτωση των προτεινόμενων απαλλαγών.

Παράλληλα, ζητήσαμε πλήρη αποτύπωση των πραγματικών λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, εξέταση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου.

Η ανταποδοτικότητα των δημοτικών τελών πρέπει να διασφαλίζεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι σημερινοί συντελεστές είναι δεδομένοι και δεν μπορούν να επανεξεταστούν.

Η οικονομική διαχείριση απαιτεί έλεγχο δαπανών, καλύτερη οργάνωση, αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και δίκαιη κατανομή των βαρών.

Ζητήσαμε, επομένως, η αντιπρότασή μας να διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομικής τεκμηρίωσης και να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη απόφασης.

4. Η δική μας πολιτική αντίληψη για τον Δήμο

Η διαφωνία μας με τη δημοτική αρχή δεν αφορά απλώς ορισμένους αριθμούς σε έναν πίνακα τελών. Αφορά μια διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί ο Δήμος και να αντιμετωπίζει τους δημότες του.

Εμείς πιστεύουμε ότι η οικονομική πολιτική ενός Δήμου πρέπει να ξεκινά από τις πραγματικές δυνατότητες των πολιτών και όχι να εξαντλείται στην αναζήτηση πρόσθετων εσόδων μέσω της διαρκούς επιβάρυνσής τους.

Δεν μπορεί ένας συνταξιούχος, μια πολύτεκνη οικογένεια, ένας άνθρωπος με βαριά αναπηρία ή ένας μακροχρόνια άνεργος να αντιμετωπίζονται χωρίς ουσιαστική κοινωνική πρόβλεψη.

Δεν μπορεί επίσης οι μικροί οικισμοί να μην έχουν μια δικαιότερη τιμολογιακή αντιμετώπιση, ανάλογη με τις πληθυσμιακές και οικονομικές τους συνθήκες.

Δεν διεκδικούμε έναν Δήμο που απλώς εισπράττει περισσότερα. Διεκδικούμε έναν Δήμο που διαχειρίζεται καλύτερα τους πόρους του και στέκεται πραγματικά δίπλα στους δημότες του.

Ως «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» επιλέγουμε να καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις, με αριθμούς, κριτήρια και θεσμική τεκμηρίωση. Δεν περιοριζόμαστε στην κριτική. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η θέση μας είναι σαφής: Πραγματική μείωση των δημοτικών τελών, δικαιότερη κατανομή των επιβαρύνσεων και ουσιαστική κοινωνική προστασία.

Αυτό ζητούν οι δημότες μας και αυτή είναι η πολιτική που θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε”.