Ανοιχτή πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου της Μεσσηνίας απευθύνει η ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ Καλαμάτας, με στόχο την εξασφάλιση θέσεων μαθητείας για τους μαθητές και τις μαθήτριες της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων».

Σε μια περίοδο κατά την οποία η αναζήτηση κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον τουριστικό τομέα, το πρόγραμμα μαθητείας δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν νέους επαγγελματίες σύμφωνα με τις ανάγκες τους, δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές για σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ξενοδοχεία και τουριστικά συγκροτήματα, επιχειρήσεις φιλοξενίας, τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία, οργανωμένα κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, επιβατικά πλοία και κρουαζιερόπλοια, καθώς και σε επιχειρήσεις τουριστικής αναψυχής και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η δυνατότητα παροχής κατάλληλης εκπαίδευσης στο αντικείμενο της ειδικότητας, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο μαθητείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οικονομικά κίνητρα του προγράμματος, καθώς το ημερήσιο κόστος για τον εργοδότη ανέρχεται σε 13,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για κάθε επιδοτούμενη ημέρα μαθητείας.

Η μαθητεία πραγματοποιείται για έξι ώρες ημερησίως, τέσσερις ή πέντε ημέρες την εβδομάδα, ενώ η σύμβαση μπορεί να έχει μακροχρόνια διάρκεια στο πλαίσιο της διετούς φοίτησης. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν ουσιαστικά στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των μαθητευομένων, πέρα από τα όρια μιας σύντομης πρακτικής άσκησης.

Παράλληλα, οι μαθητές συνδυάζουν τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση στη σχολή με την αμειβόμενη και ασφαλισμένη εκπαίδευση στον χώρο εργασίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκτούν πρακτικές δεξιότητες στην υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών, στη διαχείριση κρατήσεων, στη διοικητική υποστήριξη και στην οργάνωση τουριστικών και ξενοδοχειακών υπηρεσιών.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ Καλαμάτας επιδιώκει να ενισχύσει τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την τοπική αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέου εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για τον τουρισμό και τη φιλοξενία στη Μεσσηνία.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ Καλαμάτας στο τηλέφωνο 27210 69320 ή μέσω email στο epas.kalamata@dypa.gov.gr, προκειμένου να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διάθεση θέσεων μαθητείας.