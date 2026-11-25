Την πρώτη συμπληρωματική σύμβαση ύψους 406.428,56 ευρώ για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης, στον Ταΰγετο, υπέγραψε τη Δευτέρα ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος.

Η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Συντήρηση – Οδική ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτας – Σπάρτης, Β΄ Φάση» χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αφορά πρόσθετες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, έπειτα από την αναθεώρηση του γεωτεχνικού σχεδιασμού για τη σταθεροποίηση του εδάφους και την οριστική αντιμετώπιση της κατολίσθησης.

Συγκεκριμένα, στη χιλιομετρική θέση 26+050 προβλέπεται η κατασκευή υπόγειων πασσαλότοιχων συνολικού μήκους περίπου 45 μέτρων, εγκάρσια και σε όλο το εύρος της γεωλογικής αστοχίας.

Υπενθυμίζεται ότι το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της καθίζησης και την πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο σημείο, την τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας και τη διαγράμμιση της οδού.

Ο κ. Αδαμόπουλος επισήμανε ότι στόχος της παρέμβασης είναι η πλήρης αποκατάσταση της εθνικής οδού και η διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας. Πρόσθεσε ότι οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των οδικών υποδομών, στον οποίο δίνεται προτεραιότητα στην αντιμετώπιση σημείων αυξημένης επικινδυνότητας.