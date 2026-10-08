24 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

24 συλλήψεις έγιναν στη Μεσσηνία στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Η επιχείρηση έγινε προχθές με τις συλλήψεις να αφορούν μεταξύ άλλων κατοχή ναρκωτικών ουσιών και μικροκλοπές.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στους πέντε νομούς έγιναν έλεγχοι σε 809 άτομα, εκ των οποίων οι 727 ήταν Ελληνες και 82 ήταν αλλοδαποί.

Προσήχθησαν 70 άτομα, από τα οποία 60 ήταν Ελληνες και 10 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 40 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 617 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 183 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκαν δύο ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Σε περιοχές της Μεσσηνίας έγιναν 14 συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν ένας 18χρονος στην Καλαμάτα με 1,1 γραμμάρια χασίς, δύο 22χρονοι στον οικισμό Κουταλά στην Καλαμάτα που κατείχαν από κοινού 0,9 γραμμάρια χασίς, ένας 18χρονος στην Καλαμάτα με 0,8 γραμμάρια χασίς και ένα τσιγαριλίκι, ένας 43χρονος Γεωργιανός στην Ανθούσα με 2,2 γραμμάρια ηρωίνης, δύο 26χρονοι στη Μεσσήνη με 0,2 γραμμάρια κοκαΐνης, ένας 33χρονος στο Αριοχώρι με 3,2 γραμμάρια χασίς, ένας 27χρονος Ιταλός στην Καλαμάτα με 0,3 γραμμάρια χασίς και ένα ναρκωτικό χάπι, ένας 19χρονος στη Μεσσήνη με 1,8 γραμμάρια χασίς, ένας 20χρονος και μία 20χρονη στην Καλαμάτα που είχαν από κοινού 5,3 γραμμάρια χασίς και τέλος ένας 32χρονος και ένας 43χρονος στην Καλαμάτα που βρέθηκαν να έχουν 2 γραμμάρια χασίς. Ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες και στο σπίτι του 43χρονου βρέθηκαν ακόμη 1,8 γραμμάρια χασίς.

Ολες οι ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς.

Δύο ακόμη συλλήψεις έγιναν για μικροκλοπές.

Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη μια 32χρονη Ρομά που πήγε με την 12χρονη κόρη της στο κατάστημα Jumbo στην παραλία Καλαμάτας και έκλεψαν προϊόντα ένδυσης αξίας 50 ευρώ.

Εγιναν όμως αντιληπτές από υπάλληλο του καταστήματος που ειδοποίησε την αστυνομία, με την 32χρονη να συλλαμβάνεται για κλοπή και για παραμέληση εποπτείας της ανήλικης κόρης της. Τα ρούχα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον υπεύθυνο του καταστήματος.

Ομοίως ένας 59χρονος έκλεψε προϊόντα αξίας 17 ευρώ από το σούπερ μάρκετ Α.Β. Βασιλόπουλος της οδού Κρήτης στην Καλαμάτα, με την πράξη του να γίνεται αντιληπτή και να συλλαμβάνεται λίγη ώρα αργότερα.

Επιπλέον συνελήφθη στην Καλαμάτα ένας φυγόποινος 47χρονος Ρομά ύστερα από βούλευμα του Συμβούλιο Εφετών Καλαμάτας για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί για υποθέσεις ναρκωτικών και διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση.

Τρεις συλλήψεις έγιναν για στέρηση δελτίου ταυτότητας και αφορούν έναν 52χρονο, μια 46χρονη και μια 16χρονη στα Ακοβίτικα, ενώ συνελήφθη και η μητέρα της ανήλικης για παραμέληση της εποπτείας της.

Ακόμη συνελήφθη ένας 47χρονος Νιγηριανός για παράνομο υπαίθριο εμπόριο στην Καλαμάτα, που πωλούσε (αναπτήρες, κομπολόγια, ζώνες κ.α.) και άλλες δύο συλλήψεις έγιναν για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και αφορούν μη ανανέωση άδειας κυνηγετικών όπλων

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες και θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.