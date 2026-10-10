Ξέθαψε 100 λίρες και τις έδωσε σε απατεώνες! - Δήθεν αστυνομικοί πήραν και 40.000 ευρώ από 70χρονη

Ενα απίστευτο περιστατικό απάτης συνέβη πριν μερικές ημέρες σε χωριό της Τρίπολης, με θύμα μια 70χρονη γυναίκα που πείστηκε από απατεώνες και τους παρέδωσε πολλές χρυσές λίρες και μεγάλο χρηματικό ποσό!

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου όταν άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η κόρη της είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό.

Οι δράστες απαίτησαν να τους δώσει χρήματα προκειμένου να μην έχει η κόρη της νομικές συνέπειες. Η 70χρονη κατάλαβε πως επρόκειτο για απάτη και τους έκλεισε το τηλέφωνο.

Λίγα λεπτά αργότερα η παθούσα δέχθηκε νέο τηλεφώνημα από άλλο αριθμό, με τον απατεώνα να παριστάνει τον αστυνομικό από το Τμήμα Ασφαλείας Τρίπολης. Ειδικότερα της είπε πως η Αστυνομία γνωρίζει για την απόπειρα απάτης εις βάρος της και της ζήτησε να βοηθήσει ώστε να συλληφθούν οι δράστες, στήνοντας τους “παγίδα”.

Η γυναίκα πείστηκε από το… παραμύθι των επιτήδειων, οι οποίοι την ενημέρωσαν πως θα στείλουν ταξί στο χωριό της το Παρθένι Αρκαδίας, ώστε να την παραλάβει και με τη συνοδεία περιπολικού να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση για να συλλάβουν δήθεν τους δράστες.

Της ζήτησαν να πάρει μαζί της ότι χρυσαφικά, λίρες και μετρητά είχε στο σπίτι της και να τα έχει μαζί της στην υποτιθέμενη επιχείρηση.

Η 70χρονη πείστηκε ότι συνομιλεί πράγματι με αστυνομικούς και μαζί με τον σύζυγό της ξέθαψαν από την αυλή του σπιτιού τους ένα κουτί που είχε μέσα 100 χρυσές λίρες και τα πήρε μαζί της!

Με το ταξί μετέβη στη συνέχεια στο σπίτι της στην Τρίπολη, πήρε 40.000 ευρώ που είχε σε μετρητά, όπως της είχαν υποδείξει τηλεφωνικά οι απατεώνες.

Επειτα το ταξί την μετέφερε στην Αθήνα, όπου πήρε άλλο ταξί σύμφωνα με τις οδηγίες των δραστών, και την πήγε στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου, κοντά στο Μενίδι.

Αξίζει να σημειωθεί πως καθ’ όλη τη διάρκεια της απάτης, η 70χρονη βρισκόταν συνδεδεμένη τηλεφωνικά με τους δράστες, οι οποίοι δεν της επέτρεπαν να επικοινωνήσει με συγγενικά της πρόσωπα, λέγοντας της ότι η επιχείρηση ήταν άκρως απόρρητη και πως την προστάτευαν συνομιλώντας μαζί της.

Στη συνέχεια οι δράστες της είπαν να αφήσει τα χρήματα και τις λίρες δίπλα από έναν κάδο σκουπιδιών και να απομακρυνθεί από το σημείο για να μην αποκαλυφθεί η μυστική αστυνομική επιχείρηση.

Οι απατεώνες άμεσα άρπαξαν το μεγάλο χρηματικό ποσό και τις 100 λίρες και διέκοψαν κάθε επικοινωνία με την άτυχη γυναίκα.

Η ίδια σε κατάσταση σοκ κατάφερε να επικοινωνήσει με τον γιο της και του είπε τι της συνέβη.

Το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης ενημερώθηκε από τον γιο της και άμεσα ξεκίνησε αναζήτηση, με την 70χρονη να εντοπίζεται και να μεταφέρεται στην Τρίπολη όπου έδωσε κατάθεση, όντας σε μεγάλη σύγχυση.

Το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης συνεχίζει την έρευνα και την προανάκριση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Κ.Ηλ.