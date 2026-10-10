Απόπειρα κλοπής ΑΤΜ στον Μάραθο από 6 άτομα με αγροτικό αυτοκίνητο

Το ΑΤΜ που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στον Μάραθο αποπειράθηκαν να διαρρήξουν άγνωστοι δράστες τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Ηταν λίγο μετά τη 2.30 τα ξημερώματα όταν ένα κόκκινο αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα, σταμάτησε μπροστά από το σούπερ μάρκετ “Μίγγας” στο γραφικό ψαροχώρι, δίπλα από το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών.

Τρία άτομα ήταν στην καρότσα του αγροτικού και άλλα τρία μέσα σε αυτό, ενώ φορούσαν κουκούλες και μάσκες.

Οι δράστες προσπάθησαν με συρματόσκοινο να αποκολλήσουν το κουβούκλιο του ΑΤΜ, όμως χτύπησε ο συναγερμός με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να βγαίνει στο μπαλκόνι.

Οι έξι επίδοξοι ληστές τράπηκαν σε φυγή με το αγροτικό αυτοκίνητο, παίρνοντας μαζί τους το πάνω μέρος του μηχανήματος.

Η εταιρεία σεκιούριτι ειδοποίησε την Αστυνομία και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί από το Α.Τ. Γαργαλιάνων και ακόμη από τη Β’ ΟΠΚΕ και από την Ασφάλεια Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΑΤΜ το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν ήταν λειτουργικό και συνεπώς δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα, ενώ να σημειωθεί πως το τμήμα που πήραν μαζί τους περιείχε μόνο τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Το ΑΤΜ υπέστη σημαντικές φθορές, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το

Α.Τ. Γαργαλιάνων, προσπαθώντας μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών να φτάσει στην ταυτότητα των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες το αγροτικό αυτοκίνητο είχε κλαπεί την προηγούμενη μέρα από την περιοχή των Γαργαλιάνων.

Κ.Ηλ.