Αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Οιχαλία

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και συγκεκριμένα σε Μελιγαλά, Παναγάκια, Ασπρόχωμα και Αγία Τριάδα.

Ειδικότερα ελέγχθησαν 24 άτομα, προσήχθησαν 6 από αυτά, ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα.

Ενας 46χρονος με 0,5 γραμμάρια ηρωίνης στα Αρφαρά και ένας 16χρονος με ένα γραμμάριο χασίς και ένα τσιγαριλίκι στην Καλαμάτα, ενώ δεν είχε και αστυνομική ταυτότητα.

Ακόμη στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οπως αναφέρει η Αστυνομία “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Κ.Ηλ.