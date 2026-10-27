18 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα στη Μεσσηνία

Συνεχίστηκαν και την περασμένη εβδομάδα οι έλεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με 48 συνολικά κλήσεις και στους πέντε νομούς.

Ειδικότερα από 19 έως 25 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.134 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων και βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις σε οδηγούς, 11 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και μία σε συνεπιβάτη.

Στη Μεσσηνία έγιναν οι περισσότεροι έλεγχοι σε σχέση με τους άλλους νομούς, 487 τον αριθμό και βεβαιώθηκαν συνολικά 18 κλήσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

14 από αυτές ήταν σε οδηγούς μηχανών και 4 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Από εκεί και πέρα από 9 παραβάσεις είχε τόσο η Αργολίδα όσο και η Αρκαδία και από 6 παραβάσεις είχε η Κορινθία και η Λακωνία.

Κ.Ηλ.