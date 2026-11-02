Ανήλικος έκλεψε πατίνι και έκανε βόλτες στην πλατεία Καλαμάτας

Ο ανήλικος στη συνέχεια πήρε το πατίνι και άρχισε να κάνει βόλτες στην πλατεία της πόλης. Εκεί ένας άλλος ανήλικος αναγνώρισε πως δεν ήταν δικό του το πατίνι και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας συνέλαβαν τον 15χρονο για κλοπή, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς του, ο 52χρονος πατέρας του και 48χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του. Ο ανήλικος παραδέχθηκε την πράξη του, ενώ το πατίνι αποδόθηκε στην 26χρονη ιδιοκτήτρια του, που δεν είχε αντιληφθεί την κλοπή!

Κ.Ηλ.