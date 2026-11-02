Ανήλικος έκλεψε πατίνι και έκανε βόλτες στην πλατεία Καλαμάτας

Ο ανήλικος στη συνέχεια πήρε το πατίνι και άρχισε να κάνει βόλτες στην πλατεία της πόλης. Εκεί ένας άλλος ανήλικος αναγνώρισε πως δεν ήταν δικό του το πατίνι και ειδοποίησε την Αστυνομία.
Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας συνέλαβαν τον 15χρονο για κλοπή, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς του, ο 52χρονος πατέρας του και 48χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του. Ο ανήλικος παραδέχθηκε την πράξη του, ενώ το πατίνι αποδόθηκε στην 26χρονη ιδιοκτήτρια του, που δεν είχε αντιληφθεί την κλοπή!
Κ.Ηλ.
Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2026 18:16
Ανήλικος έκλεψε πατίνι και έκανε βόλτες στην πλατεία ΚαλαμάταςΓράφτηκε από ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ενα ηλεκτρικό πατίνι από πυλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Βαλαωρίτου στην Καλαμάτα, έκλεψε την Παρασκευή ένας 15χρονος.
Ο ανήλικος στη συνέχεια πήρε το πατίνι και άρχισε να κάνει βόλτες στην πλατεία της πόλης. Εκεί ένας άλλος ανήλικος αναγνώρισε πως δεν ήταν δικό του το πατίνι και ειδοποίησε την Αστυνομία.
Κατηγορία Αστυνομικά