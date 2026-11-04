Μεσσηνία: 44χρονη έπεισε 41χρονη να της αγοράσει κάρτες Paysafe 400 ευρώ

Μία περίπτωση απάτης που είχε πραγματοποιηθεί πριν από περίπου ενάμιση χρόνο εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 31 Μαΐου 2025 μία 44χρονη τηλεφώνησε σε 41χρονη από την Κάτω Βέργα και της συστήθηκε ως βοηθός λογιστή. Της είπε πως δικαιούται να λάβει επίδομα παιδιού, αλλά θα πρέπει να καταβάλει πρώτα κάποια χρήματα, τα οποία θα της επιστραφούν μετά μαζί με τα χρήματα του επιδόματος.

Η 41χρονη πείστηκε και ακολουθώντας τις οδηγίες της απατεώνισσας, πήγε σε ένα κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της και αγόρασε τέσσερις κάρτες Paysafe αξίας 400 ευρώ, λέγοντας τον 16ψήφιο αριθμό στην 44χρονη.

Μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας ταυτοποιήθηκε ως δράστιδα η 44χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη.

Κ.Ηλ.