Υπογράφηκε χθες Πέμπτη, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια», συνολικού προϋπολογισμού 4,79 εκατ. ευρώ.

Το συμβατικό ποσό ανέρχεται σε 3,74 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021–2027», με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και της διοικήτριας του νοσοκομείου Εύης Παπαγεωργίου.

Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση τριών κτιρίων του νοσοκομείου, του Κεντρικού Κτιρίου, του Κτιρίου Διοίκησης και του Κτιρίου Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Προβλέπεται η εγκατάσταση νέων αντλιών θερμότητας συνολικής ισχύος 2.759 kW, η αντικατάσταση 13 κεντρικών κλιματιστικών μονάδων που εξυπηρετούν κρίσιμους χώρους, όπως τα χειρουργεία, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η Κεντρική Αποστείρωση και τα ΤΕΠ, καθώς και η εγκατάσταση 17 μονάδων προκλιματισμένου αέρα.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν επίσης παρεμβάσεις στα δίκτυα θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού, εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων, αντικατάσταση φωτιστικών από νέα τεχνολογίας LED και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BMS).

Στόχος είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους του νοσοκομείου, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και εργασίας.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός αναφέρθηκε και στην προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε δύο ημέρες νωρίτερα για την εκπόνηση της προμελέτης κτιριακής επέκτασης του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, για την οποία έχει εκδοθεί χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, οι δύο παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 14 εκατ. ευρώ, αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και στη δημιουργία νέων νοσοκομειακών υποδομών.

Ο Δημήτρης Πτωχός ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και τον υφυπουργό Παιδείας και βουλευτή Αρκαδίας Κώστα Βλάση.

Η διοικήτρια του νοσοκομείου Εύη Παπαγεωργίου επισήμανε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση θα βελτιώσει τις συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου, ενώ ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία της έναρξης υλοποίησης του έργου.

Στη σημασία των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας αναφέρθηκαν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Χρυσοβαλάντης Μέλλος και ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης.