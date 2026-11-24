Eνα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή στη διασταύρωση των οδών Κουτήφαρη και Μπουλούκου, προκαλώντας εκ νέου την ανησυχία των κατοίκων.

Όπως καταγγέλλουν, τα ατυχήματα αποτελούν πλέον σχεδόν εβδομαδιαίο φαινόμενο, ενώ η απουσία Stop και οι υψηλές ταχύτητες αυξάνουν τον κίνδυνο. Η φωτογραφία είναι του Βασίλη Σπύρη.

Τ.Αν.