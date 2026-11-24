19:47 24/11
Όπως καταγγέλλουν, τα ατυχήματα αποτελούν πλέον σχεδόν εβδομαδιαίο φαινόμενο, ενώ η απουσία Stop και οι υψηλές ταχύτητες αυξάνουν τον κίνδυνο. Η φωτογραφία είναι του Βασίλη Σπύρη.
Τ.Αν.
Eνα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή στη διασταύρωση των οδών Κουτήφαρη και Μπουλούκου, προκαλώντας εκ νέου την ανησυχία των κατοίκων.
Όπως καταγγέλλουν, τα ατυχήματα αποτελούν πλέον σχεδόν εβδομαδιαίο φαινόμενο, ενώ η απουσία Stop και οι υψηλές ταχύτητες αυξάνουν τον κίνδυνο. Η φωτογραφία είναι του Βασίλη Σπύρη.
Τ.Αν.