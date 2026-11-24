Το νέο παιδικό βιβλίο της Μαρίνας Γιώτη «Αφού δεν φταίω!», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, θα παρουσιαστεί μεθαύριο Πέμπτη, στις 6.30 μ.μ., στο βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις» στην Καλαμάτα. Η παρουσίαση θα έχει τη μορφή διαδραστικού βιβλιοπάρτι για παιδιά από 4 ετών.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθεί ο Λούφας, ένας γαϊδαράκος που θεωρεί πως έχει πάντα δίκιο και δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα λάθη του. Μέχρι που η γνωριμία του με ένα κορίτσι τον βοηθά να δει τα πράγματα διαφορετικά και να κατανοήσει τη σημασία της ανάληψης ευθύνης.

Μέσα από παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες, οι μικροί συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να διαχειρίζονται τα λάθη τους και να τα μετατρέπουν σε ευκαιρίες μάθησης και προσωπικής εξέλιξης.

Το νέο βιβλίο της Μαρίνας Γιώτη προσεγγίζει με χιούμορ ζητήματα όπως ο σεβασμός, η αποδοχή της κριτικής, η αυτοεκτίμηση και η ψυχική ανθεκτικότητα, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπευθυνότητας στην καθημερινή ζωή των παιδιών.

Η Μαρίνα Γιώτη έχει γράψει και εικονογραφήσει 19 παιδικά βιβλία, ενώ έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Βιβλίου Public στην κατηγορία Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία για τα βιβλία «Γέτι, η δύναμη του ακόμη» και «Μίλα μου». Εργα της έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχουν γνωρίσει σημαντική εκδοτική επιτυχία.

Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη.