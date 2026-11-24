Και καλεί τα μέλη, τους φίλους της ΕΛΑΣ και όλους - όλες που εργάζονται στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στην απεργία αύριο Τετάρτη και στη συγκέντρωση του Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ στις 10.30 το πρωί, μπροστά έξω από το ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι “το πρώτο συναίσθημα του πολίτη, που επισκέπτεται μια Δημόσια Υπηρεσία για να εξυπηρετηθεί στην καθημερινότητά του, συνήθως είναι ο θυμός, ο οποίος συμπυκνώνεται στο «δεν δουλεύει τίποτα σ’ αυτό το κράτος». Όσο κι αν είναι υπερβολή αυτό, κατά κοινή παραδοχή η Δημόσια Διοίκηση χωλαίνει σήμερα περισσότερο και από την περίοδο της μεγάλης κρίσης. Ζωτικής σημασίας υπηρεσίες για τον πολίτη συρρικνώνονται, υποβαθμίζονται, υπολειτουργούν ή ιδιωτικοποιούνται. Το ΕΣΥ, το δημόσιο σχολείο, οι κοινωνικές δομές, ο ΕΦΚΑ, οι ΔΥΠΑ, οι ΔΟΥ, το Κτηματολόγιο κ.ά. λειτουργούν κυρίως από το «φιλότιμο» των εργαζομένων”.

Εκτιμά πως “οι «άριστοι» και το «επιτελικό κράτος» της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ απέτυχαν για πολλούς λόγους, ιδίως στο ΕΣΥ, στη δημόσια Παιδεία, στη λειτουργία του Κράτους. Η αριστεία τους πρωτεύει στις απευθείας αναθέσεις, στη διαφθορά, στην καταστολή, στο ρουσφέτι. Έκαναν το κράτος λάφυρο μιας κάστας”. Και παρατηρεί ότι “απαιτούνται γενναίες αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση, με πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής”.

Η Συντονιστική Επιτροπή ενημερώνει πως “η ΕΛΑΣ δεσμεύεται άμεσα, ειδικά για τους δημόσιους υπαλλήλους, με αλλαγή πολιτικής και πολιτικών: Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ το 2027 και στόχο για μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Αυξήσεις 500 ευρώ στους μισθούς γιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ και 300 ευρώ στους μισθούς εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών. 30.000 επιπλέον μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία. Κατάργηση των αυταρχικών και τρομοκρατικών διατάξεων του νέου πειθαρχικού κώδικα κ.ά. Σταδιακή επαναφορά 13ου και 14ου μισθού”.

Και καταλήγει: “Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ ενόψει της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτη 25/11/2026 είναι δίκαια και λογικά. Οι αγωνιστικές διεκδικήσεις των συνδικάτων ιστορικά και σήμερα είναι αναγκαίες και χρήσιμες. Γιατί από τον ουρανό μόνο βροχή πέφτει και όχι «μάννα». Υποστηρίζουμε τον αγώνα και τα δίκαια αιτήματά τους”.