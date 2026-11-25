Όπως ανέφερε, ενώ η ωριαία χρέωση είναι 50 λεπτά, πρόσφατα, δέκα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, του ζητήθηκε να καταβάλει προκαταβολικά 2 ευρώ, με την αιτιολογία ότι το κιόσκι θα έκλεινε στις 12. Το περιστατικό εγείρει εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας του χώρου, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η χρέωση εφαρμόζεται πλέον σε 24ωρη βάση. Πώς υπολογίζεται η χρέωση όταν το ταμείο είναι κλειστό και με ποια διαδικασία εισπράττονται προκαταβολικά χρήματα; Ηταν ερωτήματα που τέθηκαν, αλλά έμειναν χωρίς απάντηση από τη δημοτική αρχή.

Τ.Αν.