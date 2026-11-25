Την πλήρη αποτυχία του αντιδιαβρωτικού έργου στον Αγιο Ανδρέα Μεσσηνίας, για το οποίο, όπως ανέφερε, δαπανήθηκαν 3,5 εκατ. ευρώ, κατήγγειλε ο περιφερειακός σύμβουλος Μανώλης Μάκαρης στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου τη Δευτέρα.

Ο κ. Μάκαρης υποστήριξε ότι παρά την εκτέλεση του έργου η διάβρωση της ακτογραμμής συνεχίζεται και το λιμάνι έχει γεμίσει φύκια.

Αφορμή για την καταγγελία αποτέλεσε η συζήτηση για την παροχή σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εμπλουτισμός με προσάμμωση ακτής για την προστασία από την παράκτια διάβρωση στον οικισμό Ξηφιά Δημοτικής Κοινότητας Νομίων Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας».

Ο κ. Μάκαρης έθεσε ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των αντιδιαβρωτικών παρεμβάσεων, την εγγύηση καλής λειτουργίας των έργων και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, επισημαίνοντας ότι έχουν παρατηρηθεί επανειλημμένες αστοχίες σε λιμενικά έργα.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στον Αγιο Ανδρέα Μεσσηνίας, είπε ότι «ξοδεύτηκαν 3,5 εκατομμύρια ευρώ και απέτυχε πλήρως το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας», προσθέτοντας ότι η διάβρωση επεκτείνεται και το λιμάνι έχει γεμίσει φύκια.

Ζήτησε, μάλιστα, επίσημη διαβεβαίωση από τον μελετητή του έργου στον Ξηφιά ότι δεν θα υπάρξει ανάλογη εξέλιξη.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την υλοποίηση του αντιδιαβρωτικού έργου στον Δήμο Μονεμβασίας.