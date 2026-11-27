Χειροπέδες σε 4 νεαρούς για διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και της Μεσσήνης πέρασαν την Τετάρτη αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, έπειτα από ξεχωριστές αστυνομικές επιχειρήσεις και με τις υποθέσεις να μην έχουν άμεση συσχέτιση μεταξύ τους.

Ειδικότερα συνελήφθησαν:

- Ενας 24χρονος στην Αγριλιά του Δήμου Μεσσήνης, ο οποίος τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο διακινούσε κοκαΐνη προς 100 ευρώ το γραμμάριο και χασίς προς 10 ευρώ το γραμμάριο στην περιοχή της Μεσσήνης. Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 102,6 γραμ. χασίς, 17 γραμμάρια κοκαΐνης, 110 ευρώ και 7.600 Λεκ Αλβανίας (περίπου 85 ευρώ) και ένα κινητό τηλέφωνο.

- Μία 23χρονη στην Καλαμάτα, η οποία τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα διακινούσε χασίς στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα προς 10 ευρώ το γραμμάριο. Στο σπίτι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 341,5 γραμ, χασίς, μία ζυγαριά και ένα κινητό τηλέφωνο.

- Ένας 26χρονος που το τελευταίο 10ήμερο διακινούσε χασίς στην Καλαμάτα προς 10 ευρώ το γραμμάριο. Τόσο στο σπίτι του στην Καλαμάτα, όσο και στο πατρικό του στον Αρι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 312,5 γραμμάρια χασίς και ένα κινητό τηλέφωνο.

- Ενας 24χρονος από τον Αρι (αδερφός του 26χρονου) που διακινούσε χασίς στην Καλαμάτα και κατείχε 53 γραμμάρια.

Παράλληλα την Τετάρτη στην Καλαμάτα συνελήφθη και ο πατέρας των δύο τελευταίων νεαρών, καθώς είχε στην κατοχή του 2,7 γραμ. χασίς.

Αν και πρόκειται για ξεχωριστές μεταξύ τους περιπτώσεις, οι συλληφθέντες φάινεται να είχαν απασχολήσει τις Αρχές και κατά το παρελθόν για αντίστοιχα αδικήματα.