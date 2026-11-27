Στις φλόγες τυλίχθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μία νταλίκα που μετέφερε αλάτι, ενώ βρισκόταν λίγα μέτρα πριν την είσοδο της σήραγγας Αρτεμισίου στο ρεύμα προς Καλαμάτα.

Ο οδηγός του μεγάλου οχήματος αντιλήφθηκε γρήγορα ότι ξέσπασε φωτιά εν κινήσει και το ακινητοποίησε. Ενημέρωσε τις Αρχές και ενεργοποιήθηκαν πρωτόκολλα ασφαλείας στον αυτοκινητόδρομο από Πυροσβεστική, Αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Παράλληλα διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και για αρκετή ώρα δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων.

Παράλληλα μετά την αντιμετώπιση του σοβαρού συμβάντος, από το οποίο ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, η μία λωρίδα του ρεύματος προς Καλαμάτα στην περιοχή έμεινε αποκλεισμένη μέχρι να γίνει η μεταφόρτωση του αλατιού σε άλλο φορτηγό, αλλά και μέχρι να απομακρυνθεί με ασφάλεια η νταλίκα, που έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.