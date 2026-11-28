Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε προχθές από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε 598 άτομα, εκ των οποίων τα 507 ήταν Ελληνες και 91 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον προσήχθησαν 49 άτομα, από τα οποία 34 ήταν Ελληνες και 15 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 29 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 431 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 222 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και έγινε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Στη Μεσσηνία έγιναν οκτώ συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Για ναρκωτικά συνελήφθησαν τρία άτομα και συγκεκριμένα ένας 48χρονος στο Ασπρόχωμα με 1,10 γραμμάρια χασίς, ένας 29χρονος στην Καλαμάτα με 5,3 γραμμάρια χασίς και 0,8 γραμμάρια κοκαΐνη και ένας 16χρονος που κατείχε 0,5 γραμμάρια χασίς και ένα τσιγαριλίκι. Για την τελευταία περίπτωση συνελήφθη και ο 56χρονος πατέρας του για παραμέληση της εποπτείας του.

Δύο φυγόποινες γυναίκες Ρομά, ηλικίας 45 και 30 χρονών συνελήφθησαν στην Καλαμάτα γιατί σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης της ανακρίτριας του Β’ Τμήματος Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση από τις 26 Νοεμβρίου.

Ακόμη συνελήφθη ένας 42χρονος Ρομά στην Κυπαρισσία από αστυνομικούς της Β’ ΟΠΔΙ Μεσσηνίας για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, ενώ κατασχέθηκαν 19 υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτου που πωλούσε ο 42χρονος.

Τέλος, μια σύλληψη έγινε για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Κ.Ηλ.