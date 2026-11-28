Σε μια ανοικτή ημέρα γνωριμίας προσκαλεί σήμερα Σάββατο ο «Κοινός Τόπος», μια κοινή πρωτοβουλία φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο) της Μεσσηνίας. Η δράση θα γίνει από τις 9.30 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στη Δημοτική Αγορά Καλαμάτας, στον χώρο της Βιολογικής Αγοράς.

Μέσα από βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικά παιχνίδια, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους ανθρώπους πίσω από τα εγχειρήματα, να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές τους και να ανακαλύψουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η συνεργασία παίρνει μορφή στην καθημερινή ζωή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια πηλού και δημιουργίας σπορόσβωλων, παρασκευή χειροποίητων ζυμαρικών, γνωριμία με την παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο, πρακτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και βιωματικές δραστηριότητες γύρω από την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη.