Η δράση Kalamata Olive Days ξεκίνησε φέτος στην Καλαμάτα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς στις 26 Νοεμβρίου, και φιλοδοξεί να καθιερώσει ως ένα ετήσιο ραντεβού γνωριμίας με τα προϊόντα και τους ανθρώπους της Μεσσηνίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Καλαμάτας, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας, ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός “Ένωση Μεσσηνίας” και ο ΕΛΓΟ - Δήμητρα ένωσαν τις δυνάμεις τους με κοινό στόχο τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και την εστίαση. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, στόχος είναι τα τοπικά προϊόντα να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες προβολής και να γίνουν μέρος της εμπειρίας που προσφέρει η περιοχή στους επισκέπτες της.

Στις δράσεις που εξελίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στο ιστορικό Δημαρχείο της πόλης, παρέστη και ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος. Σε μήνυμά του, με αφορμή την ημέρα αλλά και την πρωτοβουλία που με επιτυχία ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία τοπικών φορέων, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε:

“Η ελιά και το ελαιόλαδο είναι κομμάτι της ιστορίας μας, της ταυτότητάς μας, της οικονομίας και της καθημερινής ζωής του τόπου μας. Είναι η γη της Μεσσηνίας, οι άνθρωποί της, ο κόπος και η γνώση γενεών που συνεχίζουν να παράγουν έναν πραγματικό θησαυρό.

Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς και η Καλαμάτα κάνει ένα νέο βήμα για την ανάδειξη αυτού του πολύτιμου προϊόντος, με την πρώτη διοργάνωση των Kalamata Olive Days.

Μια πρωτοβουλία που ενώνει την παραγωγή με την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και την εστίαση. Που φέρνει την ελιά και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα πιο κοντά στην καθημερινότητα της πόλης, στα εστιατόρια, στα σχολεία, στους επισκέπτες μας.

Ως Δήμος Καλαμάτας, συμμετέχουμε και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, μαζί με τους φορείς της Μεσσηνίας, γιατί πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας και στην αξία της τοπικής παραγωγής. Θέλουμε τα προϊόντα μας να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, να συνδέονται με την εμπειρία φιλοξενίας της περιοχής μας και να δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις μας.

Η φιλοδοξία μας είναι τα Kalamata Olive Days να γίνουν ένας ετήσιος θεσμός για την πόλη και τη Μεσσηνία. Ένα ραντεβού με την ποιότητα, τη γεύση, την παράδοση και τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την παραγωγική ταυτότητα του τόπου μας.

Η Καλαμάτα έχει το όνομα, η Μεσσηνία έχει τον τόπο και τους ανθρώπους. Έχουμε κάθε λόγο να αναδεικνύουμε καθημερινά αυτό που μας κάνει ξεχωριστούς”.