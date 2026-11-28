Προβλήματα προκαλεί στην Κέρκυρα η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση που πλήττει το νησί, με την κακοκαιρία να έχει προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, δυσκολίες στις μετακινήσεις και κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τα Ιόνια Νησιά, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής, κίνδυνο πλημμυρών και ισχυρούς ανέμους, με τα επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένεται να διατηρηθούν έως τα μεσάνυχτα.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς και τη διέλευση από δρόμους όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και απεγκλωβισμοί

Στην Κέρκυρα, προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο βόρειο αλλά και στο νότιο τμήμα του νησιού, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη νότια Κέρκυρα, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει επτά περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επέμβει σε τέσσερα από αυτά. Παράλληλα, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων, από δύο ΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία ακινητοποιήθηκαν όταν έπεσαν σε χαντάκι που είχε καλυφθεί από τα νερά της βροχής.

Ανησυχία για την άνοδο της στάθμης του ποταμού της Λευκίμμης

Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η εικόνα στη Λευκίμμη, στη νότια Κέρκυρα, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του ποταμού.

Ο όγκος του νερού έφτασε σχεδόν στο ύψος του δρόμου και του κρηπιδώματος, ενώ η ροή ήταν ιδιαίτερα ορμητική. Η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των σκαφών, αλλά και των κατοικιών που βρίσκονται κοντά στις όχθες του ποταμού.

Πλημμύρισε ξανά το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας

Την ίδια ώρα, η ισχυρή βροχόπτωση, που κατά διαστήματα συνοδεύτηκε από καταιγίδες, προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας.

Για ακόμη μία φορά, η περιοχή του Λιστόν βρέθηκε αντιμέτωπη με συσσώρευση υδάτων. Δρόμοι και πεζοδρόμια μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ νερά κάλυψαν τμήματα της πλατείας, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κυκλοφορία των πεζών.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και να απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ