Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθεται αύριο Κυριακή η Περιφέρεια Πελοποννήσου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και επικράτησης πολύ θυελλωδών ανέμων, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου.

Η απόφαση ελήφθη μετά την έκδοση χθες έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, σήμερα Σάββατο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση), ενώ αύριο τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν βαθμιαία την ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο. Παράλληλα, στα ανατολικά της χώρας προβλέπεται να πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.

Η κατάσταση κινητοποίησης προβλέπει την πλήρη ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και την ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, των υλικών και των μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ειδικότερα, συνιστά στους πολίτες:

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων.

Να μη διασχίζουν χειμάρρους, ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους, πεζή ή με όχημα.

Να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.

Να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά την εκδήλωση θυελλωδών ανέμων.

Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων.

Να ενημερώνονται από τις επίσημες πηγές για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112, ενώ περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας παρέχονται στις ιστοσελίδες της ΕΜΥ (www.emy.gr) και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).