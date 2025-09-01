Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο 25χρονοι για τη διακίνηση ναρκωτικών

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο 25χρονοι για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μετά την απολογία τους στον ανακριτή Καλαμάτας.

Οι δύο νεαροί πέρασαν το Σάββατο το πρωί την πόρτα του ανακριτή για να απολογηθούν και ύστερα αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε οικείο αστυνομικό τμήμα κάθε 1η και 15 του μηνός, ενώ ορίστηκε και εγγυοδοσία 3.000 ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι δύο 25χρονοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσαν κοκαΐνη, ακατέργαστη κάνναβη, κατεργασμένη σε μορφή “σοκολάτας” και χάπια ecstasy σε χρήστες στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Κ.Ηλ.