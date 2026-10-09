Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος στην Καλαμάτα: Λύση στο πρόβλημα εισόδου των δικηγόρων στα δικαστήρια

Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος ήρθε χθες στην Καλαμάτα κι έδωσε λύση στο σοβαρό ζήτημα που είχε δημιουργηθεί με τον έλεγχο ασφαλείας των δικηγόρων κατά την είσοδό τους στο Δικαστικό Μέγαρο και την αντίδραση – αποχή από τα καθήκοντά τους.

Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης σε δήλωσή του και στην ομιλία του, κατά την εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου.

Με την ευκαιρία ο κ. Λυμπερόπουλος παραβρέθηκε και στην εκδήλωση για το σημαντικό έργο.

Χαρακτηριστικά ο κ. Μαργέλης δήλωσε: “Σήμερα βρίσκεται και μας τιμά με την παρουσία του ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ενας νέος πρόεδρος που έχει μια θητεία μπροστά του 4 χρόνια και είμαι βέβαιος ότι θα επιλύσει πολλά θεσμικά προβλήματα, που υπάρχουν στη Δικαιοσύνη. Εδειξε σήμερα με την παρουσία του στην Καλαμάτα το έμπρακτο ενδιαφέρον του για τα επαρχιακά πρωτοδικεία. Ηρθε, είδε και λύθηκαν θέματα που απασχολούσαν τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας”.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο πρόεδρος Π. Λυμπερόπουλος επισήμανε: “Σύμπνοια με αυτή τη λέξη όλα λύνονται. Θα ξανάρθω στις 13 Νοεμβρίου να τα πούμε πιο κανονικά. Είμαστε στην ίδια πλευρά της όχθης”.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κ. Μαργέλης είχε τονίσει ένα σοβαρό ζήτημα αντιπαλότητας δικαστών και δικηγόρων, αναφέροντας:

“Δυστυχώς, όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μία ένταση, μία καχυποψία και μία αντιπαλότητα που έχουν σημαδέψει τις σχέσεις μεταξύ δικηγόρων και δικαστών. Η αναγγελία της διοργάνωσης διεθνούς ημερίδας μεταξύ δικαστικών ενώσεων από την «Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων» (ΕΔΕ) με θέμα συζήτησης τις «ακραίες συμπεριφορές δικηγόρων κατά δικαστών» στις 10.10.2026 κλιμακώνει επικίνδυνα τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. από το Νοέμβριο 2025 εναντίον των δικηγόρων. Η Δικαιοσύνη είναι το κοινό μας σπίτι και είναι βέβαιο ότι η σύγκρουση μεταξύ συλλειτουργών της Δικαιοσύνης στην Καλαμάτα σίγουρα δεν θα αφήσει νικητές”.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε στην ομιλία του ότι “δεν υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση δικαστών και δικηγόρων”. Είπε ότι είναι 4 -5 δικηγόροι που ασχημονούν κι έκανε λόγο για πολιτικές - κομματικές σκοπιμότητες από την πλευρά τους.