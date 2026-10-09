Δικαστικό Μέγαρο: Τι είπε ο Κ. Μαργέλης στην εκδήλωση υπογραφών ενεργειακής αναβάθμισης

Σημαντικό και αναγκαίο έργο που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα του εμβληματικού για την πόλη Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας, καθιστώντας το ένα κτήριο πράσινο, φιλικό και άρτιο να εξυπηρετεί τον σκοπό του, χαρακτήρισε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κώστας Μαργέλης, στην ομιλία του κατά την εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Αναλυτικά, ο Κ. Μαργέλης είπε:

“Σήμερα είναι μία σπουδαία μέρα για τα δικαστικά πράγματα του νομού Μεσσηνίας και ιδιαίτερα για το Εφετείο Καλαμάτας.

Σήμερα πρόκειται να υπογραφεί η σύμβαση για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Προσβασιμότητα, Ανακαίνιση – Επισκευές Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας», έργο το οποίο

υλοποιείται από τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού 4.792.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό και αναγκαίο έργο που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα του εμβληματικού για την πόλη της Καλαμάτας, Δικαστικού Μεγάρου, καθιστώντας το ένα κτήριο πράσινο, φιλικό και άρτιο να εξυπηρετεί τον σκοπό του.

Πρόκειται για μία ακόμα ουσιαστική παρέμβαση στην περιοχή μας που φέρει την σφραγίδα κατ’ αρχήν του υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς και του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, υπουργοί οι οποίοι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους.

Επίσης, φέρει τη σφραγίδα των Κτιριακών Υποδομών, τόσο του προέδρου αυτής κ. Τιμολέοντα Κατσίπου, καθώς και του Μεσσήνιου, από το Χατζή Πυλίας «ορμώμενου», διευθύνοντα συμβούλου των Κτιριακών Υποδομών, κ. Θανάση Γιάνναρη.

Και επειδή βρισκόμαστε στη Μεσσηνία και είναι αλήθεια αυτό που θα πω, είναι ένα έργο για το οποίο είχε επιδείξει προσωπικό ενδιαφέρον και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αποδεικνύοντας ως Μεσσήνιος για άλλη μία φορά την αγάπη του για τον τόπο και την έμπρακτη προσπάθειά του να συμβάλει στην ανάπτυξη της Μεσσηνίας.

Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφέρω το έμπρακτο και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την υλοποίηση αυτού του έργου, κυρίως του πρώην Προέδρου Εφετών Καλαμάτας και νυν Αρεοπαγίτη, κ. Χαράλαμπου Μαυρίδη αλλά και του σημερινού Αντεισαγγελέως Εφετών Καλαμάτας κ. Κωνσταντακόπουλου Ηλία.

Θα μου επιτρέψετε να εκμεταλλευτώ τη σημερινή παρουσία του φίλου υπουργού Δικαιοσύνης κ.

Γεωργίου Φλωρίδη και να αναφερθώ εν συντομία στο εξής μόνο θέμα:

κ. Υπουργέ

Σήμερα είναι ημέρα χαράς για το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας και όχι κριτικής σε πεπραγμένα.

Δυστυχώς, όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μία ένταση, μία καχυποψία και μία αντιπαλότητα που έχουν σημαδέψει τις σχέσεις μεταξύ δικηγόρων και δικαστών.

Η αναγγελία της διοργάνωσης διεθνούς ημερίδας μεταξύ δικαστικών ενώσεων από την «Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων» (ΕΔΕ) με θέμα συζήτησης τις «ακραίες συμπεριφορές δικηγόρων κατά δικαστών» στις 10.10.2026 κλιμακώνει επικίνδυνα τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος

της Ε.Δ.Ε. από το Νοέμβριο 2025 εναντίον των δικηγόρων.

Η Δικαιοσύνη είναι το κοινό μας σπίτι και είναι βέβαιο ότι η σύγκρουση μεταξύ συλλειτουργών της Δικαιοσύνης στην Καλαμάτα σίγουρα δεν θα αφήσει νικητές.

Σας πιστώνουμε κ. υπουργέ κυρίως τη σημαντική μεταφορά δικαστηριακής ύλης προς τους δικηγόρους. Αν επί της θητείας σας ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα των δικηγόρων για την παράστασήμας στα συμβόλαια τόσο από την πλευρά του αγοραστή όσο και από την πλευρά του πωλητή θα σας μνημονεύουμε για πολλά χρόνια.

Η σημερινή παρουσία του Προέδρου του Αρείου Πάγου είναι εξόχως τιμητική τόσο για τους δικηγόρους Καλαμάτας αλλά και για τους δικαστικούς λειτουργούς του Εφετείου Καλαμάτας.

Αποδεικνύεται έτσι το έμπρακτο και ουσιαστικό ενδιαφέρον σας για τα προβλήματα των επαρχιακών δικηγορικών συλλόγων. Και όχι μόνο το ενδιαφέρον σας αλλά αποδεικνύεται ταυτόχρονα ότι μπορείτε και να λύνετε τα όποια προβλήματα”.