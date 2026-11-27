Αποζημίωση ύψους περίπου 36.000 ευρώ πλέον τόκων καλούνται να καταβάλουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Οιχαλίας σε εταιρεία που υπέστη ζημιές από τις πλημμύρες του 2016, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε χθες τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας για τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμόν Α337/2026 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, καθώς το επιδικασθέν ποσό υπολείπεται του ορίου των 40.000 ευρώ που απαιτείται για την άσκηση του συγκεκριμένου ενδίκου μέσου.

Η υπόθεση αφορά ζημιές που προκλήθηκαν στην περιουσία της εταιρείας από την πλημμύρα του ποταμού Δεσπότη. Η εταιρεία προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταλογίζοντας ευθύνες στην Περιφέρεια και στον Δήμο για παραλείψεις στη λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Οπως αναφέρθηκε κατά τη συνεδρίαση, το ύψος της αποζημίωσης αυξήθηκε στον δεύτερο βαθμό εκδίκασης της υπόθεσης, καθώς το δικαστήριο συνυπολόγισε ζημιές ύψους 24.180 ευρώ, οι οποίες είχαν καταγραφεί σε πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Εκτίμησης Ζημιών.

Η περιφερειακή σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου έθεσε το ζήτημα της αρμοδιότητας της Περιφέρειας για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων κατά τον χρόνο εκδήλωσης της πλημμύρας, επισημαίνοντας ότι η σχετική αρμοδιότητα περιήλθε στην Περιφέρεια τον Νοέμβριο του 2018.

Από την πλευρά της Νομικής Υπηρεσίας επισημάνθηκε ότι η Περιφέρεια έχει επανειλημμένως προβάλει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό σε ανάλογες δικαστικές υποθέσεις.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε επίσης το ζήτημα του επιμερισμού της αποζημίωσης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Οιχαλίας, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι οι δύο φορείς ευθύνονται εις ολόκληρον για την καταβολή της.

Η κ. Νικολάκου εξέφρασε ακόμη προβληματισμό για τις επανειλημμένες δικαστικές αποφάσεις που επιδικάζουν αποζημιώσεις χαμηλότερες των 40.000 ευρώ, με συνέπεια να μην υπάρχει δυνατότητα άσκησης αίτησης αναίρεσης από την Περιφέρεια.

Τελικώς, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.