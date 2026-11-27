Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και την περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου ασκεί η παράταξη Νέα Πελοπόννησος του Πέτρου Τατούλη, με αφορμή τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το Εθνικό και Περιφερειακό Εταιρικό Σχέδιο 2028-2034.

Η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιλέγει την υπερσυγκέντρωση των αποφάσεων στο κεντρικό κράτος και κατηγορεί την περιφερειακή αρχή ότι αποδέχεται τον περιορισμό της θεσμικής και διαχειριστικής αυτοτέλειας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

«Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση δεν δημιουργήθηκε για να εκτελεί εντολές του Μαξίμου. Δημιουργήθηκε για να σχεδιάζει, να αποφασίζει και να διαχειρίζεται πόρους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η Νέα Πελοπόννησος χαρακτηρίζει το Ταμείο Ανάκαμψης ιστορική ευκαιρία που δεν αξιοποιήθηκε με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των Περιφερειών, υποστηρίζοντας ότι αυτές έμειναν ουσιαστικά εκτός του σχεδιασμού και της διαχείρισης των πόρων. Παράλληλα, ζητεί τη διεκδίκηση ισχυρότερων και διακριτών περιφερειακών προγραμμάτων και επαρκών ευρωπαϊκών πόρων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Επικαλούμενη τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, η παράταξη επισημαίνει ότι η Πελοπόννησος βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ελλάδας και της Ευρώπης, ενώ αναφέρεται στην πληθυσμιακή συρρίκνωση, την ερήμωση της υπαίθρου, τη φυγή των νέων και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μεσσηνία. Η Νέα Πελοπόννησος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει τις μεγάλες επενδύσεις ως το μοναδικό μέλλον της αγροτικής οικονομίας, την ώρα που μικροί και μεσαίοι παραγωγοί περιμένουν την καταβολή των επιδοτήσεων και αδυνατούν να καλύψουν το κόστος συγκομιδής και παραγωγής.

Η παράταξη ασκεί επίσης κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur, υποστηρίζοντας ότι απουσιάζει μια ισχυρή εθνική στρατηγική προστασίας της ελληνικής παραγωγής. Επικαλείται μάλιστα το παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία διεκδίκησε πρόσθετες εγγυήσεις για τους αγρότες της, ενώ αναφέρεται και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μας χωρίζει πολιτικό χάσμα», τονίζει η Νέα Πελοπόννησος, επικαλούμενη τη χαρακτηριστική δήλωση του επικεφαλής της παράταξης Πέτρου Τατούλη: «Με τον κύριο Πτωχό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ποτέ γιατί είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι».