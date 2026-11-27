Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ αντιδιαβρωτικών έργων προϋπολογισμού 500.000 ευρώ στα παράκτια πρανή μπροστά από την οικία Πάτρικ και Τζόαν Λι Φέρμορ στην Καρδαμύλη ενέκρινε ομόφωνα χθες η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Για την υλοποίηση του έργου εγκρίθηκε επίσης η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Μουσείου Μπενάκη και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης ορίστηκε ως τακτικό μέλος ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς και ως αναπληρωματικό ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Νικολάου.

Η πρόταση χρηματοδότησης του έργου «Εργα στα δυτικά παράκτια πρανή στην Οικία Patrick & Joan Leigh Fermor στην Καρδαμύλη» θα υποβληθεί στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027», στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στα παράκτια πρανή της περιοχής έχουν διαπιστωθεί αποκολλήσεις και καταπτώσεις μεγάλων βράχων, ενώ οι ρωγμές έχουν επεκταθεί μέχρι την αυλή της οικίας.

Η γεωτεχνική μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Μουσείου Μπενάκη έδειξε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κατάρρευσης βράχων σε τουλάχιστον τρεις περιοχές, κυρίως μεταξύ της παραλίας Καλαμίτσι και της μικρής παραλίας κάτω από την οικία.

Σε ένα από τα τρία σημεία βρίσκεται το καθιστικό με τα βοτσαλωτά του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό στοιχείο της αυλής της οικίας, το οποίο κινδυνεύει να καταρρεύσει μαζί με τους βράχους. Το Μουσείο Μπενάκη έχει ήδη τοποθετήσει προειδοποιητικές πινακίδες για την ασφάλεια των λουομένων και των περιπατητών.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την απομάκρυνση επισφαλών βράχων, τη σφράγιση ρωγμών, αγκυρώσεις, κατασκευή δοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα, διάνοιξη αποστραγγιστικών οπών, λιθορριπές για την προστασία της βάσης των πρανών και κατασκευή λιθοδομών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης, η διαδικασία δημοπράτησης και ανάδειξης αναδόχου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 8 μήνες και η εκτέλεση των εργασιών 12 μήνες. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, το Μουσείο Μπενάκη θα αναλάβει με δικές του δαπάνες τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ευστάθειας των πρανών.

Κατά τη συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή διατυπώθηκε η πρόταση να διευκρινιστεί στον τίτλο του έργου ότι οι παρεμβάσεις αφορούν τον δημόσιο χώρο μπροστά από την οικία Φέρμορ.