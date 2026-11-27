Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή ή μη προτάσεων χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου Τριφυλίας και των νομικών του προσώπων / Δ.Ε.Υ.Α.Τ. στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027 της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, ζήτησε η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου στην προχθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου, καταλογίζοντας αδράνεια, αφού δεν υποβλήθηκε κάποια πρόταση αν και έμειναν αδιάθετα ποσά από διάφορους κωδικούς.

Συγκεκριμένα η κ. Παναγιωτοπούλου μεταξύ άλλων σημείωσε πως σύμφωνα με τα επίσημα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας: Υποβλήθηκαν συνολικά 38 προτάσεις σε επίπεδο νομού, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 4.633.523,89 ευρώ, καλύπτοντας τον αρχικό προϋπολογισμό της πρόσκλησης 1.510.000 ευρώ κατά 307,19%. Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση είχαν οι Δήμοι (καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα, όπως οι Δ.Ε.Υ.Α.) και οι πολιτιστικοί/κοινωνικοί φορείς.

Αναλύοντας, είπε, τον πίνακα κατανομής των 38 προτάσεων που κατατέθηκαν στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, προκύπτουν κρίσιμα συμπεράσματα που αφορούν άμεσα τον Δήμο Τριφυλίας, υπογραμμίζοντας ότι έμειναν αναξιοποίητα ποσά από κωδικούς διαφόρων παρεμβάσεων, αλλά και το γεγονός ότι υπήρχαν κωδικοί που ο δήμος θα μπορούσε να διεκδικήσει μικρά έργα υποδομής, ύδρευσης και αναπλάσεων.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ο Δήμος Τριφυλίας, ένας κατεξοχήν αγροτικός και ημιορεινός Δήμος με δεκάδες κοινότητες και τεράστιες ανάγκες σε μικρά έργα υποδομής, ύδρευσης, αναπλάσεων, παιδικών χαρών, πολιτιστικών υποδομών και πολιτικής προστασίας, δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει ούτε ένα ευρώ από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά όταν αυτά προσφέρουν 100% χρηματοδότηση χωρίς επιβάρυνση των δημοτικών τελών.

Επειδή μέχρι σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο και οι δημότες της Τριφυλίας δεν έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για το αν ο Δήμος μας συμμετείχε στη συγκεκριμένη πρόσκληση (η οποία έληξε στις 6 Νοεμβρίου 2026), ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή να απαντήσει ξεκάθαρα ενώπιον του Σώματος:

Υπέβαλε ο Δήμος Τριφυλίας ή η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας έστω και μία πρόταση χρηματοδότησης στην 1η Πρόσκληση Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027 της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας;

Εάν ναι: Ποιες ακριβώς προτάσεις κατατέθηκαν (τίτλος έργου, κοινότητα υλοποίησης, υπο-παρέμβαση, προϋπολογισμός και ημερομηνία υποβολής);

Εάν όχι (αν δηλαδή ο Δήμος Τριφυλίας δεν κατέθεσε κανέναν φάκελο):

Για ποιον λόγο χάθηκε μια πρόσκληση 5 μηνών, την ώρα που άλλοι Δήμοι της Μεσσηνίας και τοπικοί σύλλογοι κατέθεσαν 38 προτάσεις ύψους 4,63 εκατ. Ευρώ; Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν ούτε καν οι κατηγορίες όπου περίσσεψαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ (όπως οι αναπλάσεις/παιδικές χαρές στην 4.2 και το περιβάλλον στην 6.1) ή τα έργα ύδρευσης/αποχέτευσης στην 4.1 ή τα μονοπάτια; Πού οφείλεται αυτή η αδράνεια; Σε έλλειψη ώριμων μελετών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, σε έλλειψη σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής ή σε αδιαφορία;

Τι προτίθεται να πράξει η Δημοτική Αρχή από εδώ και στο εξής, ώστε ο Δήμος Τριφυλίας να μην μείνει ξανά θεατής στις επόμενες προσκλήσεις του προγράμματος LEADER»;

Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Βλάχος τόνισε πως δεν υπήρχε αδιαφορία ξεκίνησαν να εντάξουν την Αποθήκη Γαργαλιάνων, αλλά δε γινόταν, επίσης να βάλουν τις αθλοπαιδιές στην Κυπαρισσία αλλά δε γινόταν. Επίσης τόνισε πως ο Δήμος δεν έχει καμία τεχνική υπηρεσία όπως η Καλαμάτα, έχει μόνο 4 υπαλλήλους μηχανικούς. Έχουμε ασχοληθεί είπε με έργα και προγράμματα μεγαλύτερου προϋπολογισμού και μη ξεχνάμε ότι η τεχνική υπηρεσία έχει και τη ΔΕΥΑΤ. Δεν προλαβαίνει, δεν υπάρχει προσωπικό, δώσαμε άλλες προτεραιότητες.

Η κ. Παναγιωτοπούλου επέμενε ότι αυτά είναι δικαιολογίες, αλλά ομολογείται και διοικητική ανικανότητα.

Από την πλευρά της η Κατερίνα Τσιγκάνου επικεφαλής της ΛΑΣΥ σημείωσε πως λέτε ότι δεν έχετε υπαλλήλους, αλλά ποτέ δεν έχετε πει θέλουμε υπαλλήλους. Ο λόγος που δεν πήγατε στο leader δεν είναι ότι ήταν λίγα τα χρήματα, αλλά δεν έχετε τρόπο να τα πάρετε. Ούτε μας ενημερώσατε γιατί μπορεί να υπάρχει λύση.

Κ.Μπ.