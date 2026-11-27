Πιστώσεις συνολικού ύψους 220.799,45 ευρώ για τη φύλαξη του Φιλιατρινού φράγματος, την εγκατάσταση οργάνων ελέγχου και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και μηχανικού ασφαλείας ενέκρινε χθες η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης ύψους 34.536,48 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων, παρακολούθησης καμερών και φύλαξης των έργων του Φιλιατρινού φράγματος για 12 μήνες.

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ύψους 186.262,97 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων ασφαλείας του Φιλιατρινού φράγματος.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

Πίστωση 74.172,53 ευρώ για την εγκατάσταση οργάνων ελέγχου στο φράγμα λεκάνης Φιλιατρινού.

Πίστωση 112.090,44 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και τη στελέχωση με μηχανικό ασφαλείας του Φορέα Λειτουργίας Φράγματος (ΦΛΦ) Φιλιατρινού.

Την τελευταία απόφαση καταψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Ντίνα Νικολάκου, Θεόδωρος Οικονόμου και Άγγελος Παπαγγελόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η αντιπολίτευση εξέφρασε αντιρρήσεις για το ύψος της δαπάνης των υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και μηχανικού ασφαλείας, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα εάν θα απαιτηθεί αντίστοιχη πίστωση και την επόμενη χρονιά.

Από την πλευρά της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου διευκρινίστηκε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει διάρκεια ενός έτους και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καταγραφή και αξιολόγηση των μετρήσεων, τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου, την αξιολόγηση των ευρημάτων των επιθεωρήσεων, την υποβολή προτάσεων προς την αρμόδια υπηρεσία και την παροχή υπηρεσιών μηχανικού ασφαλείας του φράγματος.

Τα μέλη της αντιπολίτευσης επέμειναν στη θέση τους, κρίνοντας ιδιαίτερα υψηλό το κόστος των συγκεκριμένων υπηρεσιών.