Ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Δήμιοβα

Ξεκίνησαν χθες Κυριακή 10 Αυγούστου, οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για τη γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κατά την οποίαν πανηγυρίζει η ιστορική μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δήμιοβας.

Οπως έχει καθιερωθεί, οι εκδηλώσεις αυτές έχουν ως αφετηρία την θεία λειτουργία κατά την Κυριακή προ της Κοιμήσεως, ιερουργούντος του εκάστοτε Πρωτοσυγκέλλου της μητρόπολης Μεσσηνίας.

Έτσι και φέτος ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, τηρώντας το έθιμο, ιερούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο και ευλόγησε τους προσφερθέντες άρτους κατά την Ακολουθίαν της Αρτοκλασίας.

Πλήθος κόσμου προσήλθε από την ευρύτερη περιοχή και την πόλη της Καλαμάτας, πολλοί δε από αυτούς έφθασαν στη μονή μετά από τρίωρη οδοιπορία, εκπληρώνοντας έτσι κάποιο προσωπικό τους τάμα προς την Παναγία την Δημιοβίτισσα.

Κατά το κήρυγμά του ο πρωτοσύγκελλος αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή του βηματισμού του Χριστού και του Πέτρου στη θάλασσα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “εκείνο που δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει είναι να ζητάμε, από τον Θεό, για το κάθε τι, την συγκατάθεσή του. Να μην είμαστε εγωιστές αλλά να περιμένουμε το δικό Του «ἐλθέ», όπως ο Πέτρος, αποδεικνύοντας έτσι, όχι απλά ότι έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό, αλλά ότι και η αυτοπεποίθησή μας πηγάζει από την πίστη μας σε Εκείνον και δεν είναι απόρροια του εγωισμού μας”.