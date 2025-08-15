Κοίμηση της Θεοτόκου: Λαμπρός εορτασμός στη Μονή Βουλκάνου (φωτογραφίες)

Με μεγαλοπρέπεια τιμήθηκε η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στους ναούς, τις μονές και τα προσκυνήματα της Μητρόπολης Μεσσηνίας.

Επίκεντρο του εορτασμού η ιστορική Μονή Βουλκάνου στην οποία προέστη του Όρθρου και της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, πλαισιωμένος από τον καθηγούμενο αρχιμανδρίτη Προκόπιο Σμυρνή, τον αδελφό της μονής αρχιμανδρίτη Αλέξιο Σαραντόπουλο και τον διάκονο Θεόφιλο Κυριάκο.

Μετά το τέλος του Όρθρου άπαντες εξήλθαν εν πομπή, έως την φιάλη της μονής, όπου υποδέχθηκαν την εφέστιο εικόνα της Θεοτόκου, η οποία κατήλθε εκ του Καθολικού της παλαιάς μονής Βουλκάνου, αφού προηγήθηκε ιερά αγρυπνία εκεί.

Στη συνεχεία τελέσθηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην οποία συμμετείχε πλήθος πιστών, ενώ μεταξύ άλλων παρόντες ήταν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος και πολλά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Πριν την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε σε όλους “η Υπεραγία Θεοτόκος να είναι σκέπη, προστάτης και φωτεινός φάρος στη ζωή μας”.