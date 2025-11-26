Σπάρτη: Λαμπρός εορτασμός του πολιούχου Αγίου Νίκωνα (φωτογραφίες)

Με κάθε επισημότητα, ιδιαίτερη λαμπρότητα και πάνδημη συμμετοχή, η Σπάρτη γιόρτασε σήμερα τον πολιούχο της Όσιο Νίκωνα τον «Μετανοείτε».

Το πρωί τελέστηκε στον πανηγυρίσαντα Ιερό Ναό ο Όρθρος, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου Β', ενώ ακολούθως η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην οποία προέστη ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας & Σπάρτης, Ευστάθιος και συμμετείχαν οι Μητροπολίτες Μάνης Χρυσόστομος, Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Νικηφόρος και Φωκίδος, Θεόκτιστος.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, έγινε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Οσίου Νίκωνα, υπό τους παιανισμούς της Φιλαρμονικής του Δήμου Σπάρτης και με τη συνοδεία στρατιωτικού αγήματος.

Με οικοδεσπότη τον δήμαρχο Σπάρτης Μιχάλη Βακαλόπουλο, στους εορτασμούς συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, οι βουλευτές Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός και Νάγια Γρηγοράκου, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, οι αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Λακωνίας και Χωρικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας,Θεόδωρος Βερούτης και Σπύρος Τζινιέρης αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, Στέφανος Βρεττάκος, αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου και δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης, ο Δήμαρχος Ευρώτα Δήμος Βέρδος, ο αντιδήμαρχος Μονεμβασίας, Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, ο Στρατιωτικός Διοικητής Λακωνίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ζορμπάς, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λακωνίας Κωνσταντίνος Σταματόπουλος, ο αναπληρωτής διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λακωνίας Διαμαντής Τσολομύτης, αξιωματικοί των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.