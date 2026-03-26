Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας για αμβλώσεις και υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια

“Η υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια και οι αμβλώσεις αλλοιώνουν και αμαυρώνουν την έννοια της μητρότητας”, υποστήριξε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, στο κήρυγμά του χθες στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού στην Καλαμάτα, στην πανηγυρική θεία για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Γέροντος Λεοντοπόλεως Γαβριήλ, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

Ο σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στα μηνύματα της γιορτής του Ευαγγελισμού και ιδιαίτερα ερμήνευσε τον διάλογο μεταξύ της Θεοτόκου και του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ενώ τόνισε την ιερότητα της μητρότητας.

Μετά την παρέλαση, σε δήλωσή του ο σεβασμιώτατος έστειλε μήνυμα ειρήνης στον κόσμο, επισημαίνοντας: “Η 25 η Μαρτίου είναι μια ημέρα όχι μόνο μνήμης αλλά και διδασκαλίας για το παρόν και το μέλλον και μας διδάσκει ότι για να πετύχει κανείς τους στόχους που έχει βάλει, πρέπει να έχει ενότητα, συνοχή και πάνω απ’ όλα σκοποθεσία. Νομίζω ότι αυτά τα οποία διέρχεται σήμερα η ανθρωπότητα, θα πρέπει να πρυτανεύσουν οι αρχές αυτές, ώστε να επικρατήσει η ειρήνη στον κόσμο, για να μπορέσουν οι λαοί να πετύχουν την συνύπαρξή τους, ώστε όλη μαζί, η παγκόσμια κοινότητα, να κινηθεί προς την ανάπτυξη και την ευημερία. Χρόνια πολλά σε όλους”.