Πανηγυρικός εορτασμός του Αγίου Γεωργίου στην Καλαμάτα

Του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας προέστη ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, πλαισιωμένος από τον προϊστάμενο του Ναού και Αρχιερατικό Επίτροπο Καλαμάτας αρχιμανδρίτη Χριστοφόρο Νταμάτη και τους συνεφημερίους του πρωτοπρεσβυτέρους Ξενοφώντα Γαλανόπουλο και Αντώνιο Μανουσόπουλο.

Πριν την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας ο π. Φίλιππος κηρύττοντας τον θείο λόγο τόνισε την σημασία της σημερινής εορτής, η οποία, όπως είπε, δεν πρέπει να αποτελεί μια ευκαιρία συμμετοχής μας σε έναν εθιμικό εορτασμό αλλά μια αφορμή για σκέψη και περισυλλογή και παράδειγμα φωτεινό στη ζωή μας, καθότι η μνήμη Αγίου αποτελεί μίμηση Αγίου. Τέλος μετέφερε τις ευχές του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και ευχαρίστησε για την υποδειγματική διακονία τους, τους εφημερίους του Ιερού Ναού, οι οποίοι, όπως ανέφερε, μαζί με τους λαϊκούς συνεργάτες τους, έχουν καταστήσει την ενορία ένα ζωντανό κύτταρο. Επιπλέον ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον βουλευτή Μίλτο Χρυσομάλλη, τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο και τους παρόντες αντιδημάρχους και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.