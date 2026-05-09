Τον Αγιο Νικόλαο τον Νέο γιορτάζει αύριο το Ρωμύρι

Την εορτή του Αγίου Νικολάου του Νέου θα εορτάσει αύριο Κυριακή της Σαμαρείτιδος το Ρωμύρι του δήμου Πύλου – Νέστορος.

Το πρωί της Κυριακής θα τελεσθεί στο ιερό ναό στο Παλιό Ρωμύρι, ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, με τη συμμετοχή ιερέων, εκπροσώπων τοπικών αρχών και πλήθους πιστών.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος ʺΤο Παλιό Ρωμύριʺ, διοργανώνει αγώνα ανωμάλου δρόμου, από το Μεσοπόταμο μέχρι το Ρωμύρι (μέσω Καλοχωρίου), μια απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό πανηγύρι στον αύλειο χώρο του ναού.

Η εορτή αποτελεί την ευκαιρία ανταμώματος των απανταχού Ρωμυραίων και τελείται κάθε χρόνο, προς τιμή του εορταζομένου Αγίου Νικολάου του Νέου.