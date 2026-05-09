eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 09 Μαϊος 2026 16:22

Τον Αγιο Νικόλαο τον Νέο γιορτάζει αύριο το Ρωμύρι

Γράφτηκε από την

Τον Αγιο Νικόλαο τον Νέο γιορτάζει αύριο το Ρωμύρι

Premium Strom

 

Την εορτή του Αγίου Νικολάου του Νέου θα εορτάσει αύριο Κυριακή της Σαμαρείτιδος το Ρωμύρι του δήμου Πύλου – Νέστορος.

Το πρωί της Κυριακής θα τελεσθεί στο ιερό ναό στο Παλιό Ρωμύρι, ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, με τη συμμετοχή ιερέων, εκπροσώπων τοπικών αρχών και πλήθους πιστών.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος ʺΤο Παλιό Ρωμύριʺ, διοργανώνει αγώνα ανωμάλου δρόμου, από το Μεσοπόταμο μέχρι το Ρωμύρι (μέσω Καλοχωρίου), μια απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό πανηγύρι στον αύλειο χώρο του ναού.

Η εορτή αποτελεί την ευκαιρία ανταμώματος των απανταχού Ρωμυραίων και τελείται κάθε χρόνο, προς τιμή του εορταζομένου Αγίου Νικολάου του Νέου.

Κατηγορία Εκκλησία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις