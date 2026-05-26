Ημερίδα στη Μεσσήνη για το ταξίδι της ανάπτυξης των παιδιών

Με τη συμμετοχή επιστημόνων από τους τομείς της ψυχικής υγείας και της παιδικής ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη κατά σειρά ημερίδα, με θέμα “Μεγαλώνοντας: Το Ταξίδι της Ανάπτυξης, της Διάθεσης και του Συναισθήματος”, το Σάββατο 23 Μαΐου, στο Δημαρχείο Μεσσήνης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από την παιδοψυχίατρο, συστημική θεραπεύτρια οικογένειας και

ζεύγους Χριστίνα Καρκατζούλη, την λογοθεραπεύτρια Γεωργία Βασιλογιαννακοπούλου, τους εργοθεραπευτές Ανδρέα Θαλασσινό και Στράτο Αλεξάνδρου, καθώς και τον διδάκτoρα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ Ανδρέα Πετρόπουλο, οι οποίοι ανέπτυξαν θέματα σχετικά με την παιδική και εφηβική διάθεση, την ανάπτυξη, τη γονεϊκότητα και τη σίτιση του παιδιού.

Την ημερίδα συντόνισε ο ψυχολόγος – παιδοψυχολόγος/ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μεσσήνης Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

Η εκδήλωση του Σαββάτου ήταν διαθέσιμη και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom και αρκετοί την παρακολούθησαν εξ αποστάσεως.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό, το οποίο συμμετείχε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.