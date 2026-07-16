Διαθέσιμη η νέα ιστοσελίδα της Μητρόπολης Μεσσηνίας

Διαθέσιμη στο διαδίκτυο είναι η ανανεωμένη ιστοσελίδα της Μητρόπολης Μεσσηνίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( https://mmess.gr ).

Η νέα ιστοσελίδα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Μητροπολίτης, Μητρόπολη, Διοίκηση, Νέα - Ειδήσεις και Επικοινωνία, οι οποίες διαιρούνται σε υπο-ενότητες.

Η ολοκλήρωση της νέας αυτής ιστοσελίδας οφείλεται στην άοκνη εργασία του πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης Φίλιππου Χαμαργιά, στη συνεργασία και την επιμέλεια των κειμένων από τον καθηγητή και μεταδιδακτορικό ερευνητή Ιωάννη Μπουγά και στην επιστημοσύνη και το μεράκι των Αναστασίου Στέλλα και Στέλιου Μπούγαλη – Κωνσταντίνου και της Εταιρείας Πληροφορικής BS Consultants.

Στην αρχική σελίδα εμφανίζονται: Το αρχικού μενού, οι ενότητες, εκδηλώσεις και τελευταίες ενημερώσεις, το Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, στοιχεία επικοινωνίας και χρήσιμοι σύνδεσμοι, ενώ συμβολικό χαρακτήρα έχει η φωτογραφία του παλαιού Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως, την οποία διαδέχεται φωτογραφία της σημερινής μορφής του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σε κεντρικό εμφανές σημείο της αρχικής σελίδας δίνεται στους ενδιαφερομένους η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες της Μητρόπολης για ζητήματα γάμων και βαπτίσεων κτλ.