Μνημόσυνο στην Καλαμάτα για τους πεσόντες στην Κύπρο

Το καθιερωμένο μνημόσυνο για τους Ελλαδίτες και τους Κυπρίους που έπεσαν κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, οργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 10 το πρωί, στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού.

Θα ακολουθήσει ομιλία από τη Σοφία Νικολάου, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Κυπρίων Ν. Μεσσηνίας “Ο Πενταδάκτυλος”.

Στις 10.30 στο ηρώον της πλατείας 23ης Μαρτίου, το πρόγραμμα προβλέπει εκφώνηση των ονομάτων των Καλαματιανών πεσόντων - αγνοουμένων, κατάθεση στεφανιών, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ηρώων και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα για τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Κύπρο θα παραστεί εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, o βουλευτής Λευκωσίας Ανδρέας Κωνσταντίνου, πρώην δήμαρχος Αγλαντζιάς.