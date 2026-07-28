Η Μητρόπολη Μεσσηνίας τίμησε τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος

Με κάθε μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική τάξη τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην μητρόπολη Μεσσηνίας.

Επίκεντρο του εορτασμού ήταν και φέτος ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος στην κωμόπολη του Διαβολιτσίου.

Κατά την πανηγυρική θεία λειτουργία του φερώνυμου ναού στο Διαβολίτσι προέστη ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης - αρχιμανδίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, πλαισιωμένος από τον προϊστάμενο του ναού και Αρχιερατικό Επίτροπο Διαβολιτσίου πρωτοπροσβύτερο Κωνσταντίνο Ανδριόπουλο και εφημερίους της Αρχιερατικής Περιφέρειας.

Πριν το τέλος της λειτουργίας ο πατέρας Φίλιππος, κηρύττοντας τον θείο λόγο, αναφέρθηκε στον συσχετισμό πίστης και επιστήμης, έτσι όπως προβάλλονται μέσα από τον τιμώμενο Άγιο Παντελεήμονα τον Ιαματικό. Τόνισε ότι η πίστη και η επιστήμη της ιατρικής, όχι μόνο δεν συγκρούονται, αλλά αντιθέτως, όταν συνεργάζονται τότε ο άνθρωπος βιώνει θαυμαστά αποτελέσματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, “στη σημερινή εποχή συχνά παρουσιάζεται ένα ψεύτικο δίλημμα: ή πίστη ή επιστήμη. Η Εκκλησία όμως ποτέ δεν δίδαξε κάτι τέτοιο. Η αληθινή επιστήμη ερευνά το «πώς» λειτουργεί η δημιουργία· η πίστη αποκαλύπτει το «γιατί» υπάρχει η δημιουργία και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Η μία δεν αναιρεί την άλλη. Αντίθετα, όταν υπηρετούν την αλήθεια, συμπορεύονται.”

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι “ο Άγιος Παντελεήμων δεν αντικαθιστούσε την επιστήμη με το θαύμα, ούτε το θαύμα με την επιστήμη. Συνδύαζε τη γνώση με την προσευχή και την επιστήμη της ιατρικής με την αγάπη προς τον πάσχοντα άνθρωπο”.

Η πανηγυρική λειτουργία ολοκληρώθηκε με την ευλόγηση των προσφερθέντων άρτων και στη συνέχεια ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας και των λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος, με την

συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Οιχαλίας και τη συμμετοχή των βουλευτών Μίλτου Χρυσομάλλη και Περικλή Μαντά, της δημάρχου Οιχαλίας Παναγιώτας Γεωργακοπούλου, του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Τάσου Αδαμόπουλου, των θεματικών αντιπεριφερειαρχών Μαρίας

Οικονομάκου, Ανδρέα Τσουκαλά και Τάσου Σαρδέλη και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.