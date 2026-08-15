Ο Εσπερινός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Μεσσηνία

Με την παρουσία πλήθους πιστών τελέσθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους πανηγυρίζοντες Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος προέστη του Πανηγυρικού Εσπερινού και εν συνεχεία στην Ακολουθία του Επιταφίου της Παναγίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Κοιμητηρίου Καλαμάτας, πλαισιωμένος από τον Αρχιμανδρίτη Αλέξιο Αρώνη και κληρικούς της πόλης της Καλαμάτας.

Μετά το τέλος της Ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος ετέθη επικεφαλής της Ιεράς Λιτάνευσης του Επιταφίου εντός του Κοιμητηρίου με την συνοδεία των αντιπεριφερειαρχών Τάσου Αδαμόπουλου και Ανδρέα Τσουκαλά και των αντιδημάρχων Καλαμάτας Σαράντου Μαρινάκη και Γιώργου Φάβα.

Στην Ιερά Μονή Βουλκάνου προέστη της Ακολουθίας του Εσπερινού ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτη Φίλιππος Χαμαργιάς, τον οποίον πλαισίωσαν ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βουλκάνου Προκόπιος και οι εκ των αδελφών της Ιεράς Μονής, Αρχιμανδρίτες Ευθύμιος Θεοδωρόπουλος και Αλέξιος Σαραντόπουλος.

Πριν την ολοκλήρωση του εσπερινού τελέσθηκε η λιτάνευση του Επιταφίου και εψάλησαν τα Εγκώμια της Θεοτόκου και εν συνεχεία η Αρτοκλασία στον αύλειο χώρο της Μονής. Παρέστησαν ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και πλήθος μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης.

Στην Ιερά Μονή Δημιόβης προέστη του Πανηγυρικού Εσπερινού ο Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Μελέτιος, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, πλαισιωμένος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.