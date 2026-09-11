Στον ιστορικό Αγιο Νικόλαο Καμπιναρίου ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β’

Σύμφωνα, με την ενημέρωση από τον Δήμο Δυτικής Μάνης, ο Μακαριώτατος επισκέφθηκε τον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου στο Καμπινάρι της Πλάτσας, σε έναν τόπο όπου η ορθόδοξη πίστη, η ιστορία και η παράδοση της Μάνης συναντώνται εδώ και περισσότερους από δέκα αιώνες.

Η παρουσία του Προκαθημένου του Παλαίφατου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στον ιστορικό ναό έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην επίσκεψη. Ο Άγιος Νικόλαος Καμπιναρίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Μάνης, με την πρώτη οικοδομική του φάση να χρονολογείται στον 9ο–10ο αιώνα και τη δεύτερη στο 1337/38. Στο εσωτερικό του διασώζονται σημαντικές τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, πολύτιμα τεκμήρια της καλλιτεχνικής και πνευματικής ακμής της εποχής.

Τον Πατριάρχη υποδέχθηκε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης Σωτηρία Κολοκοτρώνη, η οποία εκπροσώπησε τον Δήμο και μετέφερε τις θερμές ευχές του δημάρχου Γιώργου Χιουρέα, ο οποίος απουσίαζε για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Ο Πατριάρχης, πληροφορούμενος τον λόγο της απουσίας του δημάρχου, εξέφρασε τη συμπαράστασή του και τις θερμές ευχές του, αναφέροντας ότι τον είχε στη σκέψη και στην προσευχή του, σε μια ιδιαίτερα ανθρώπινη στιγμή που ανέδειξε το προσωπικό ενδιαφέρον του Μακαριωτάτου πέρα από τον επίσημο και εκκλησιαστικό χαρακτήρα της επίσκεψης.

Στην υποδοχή παρέστησαν ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μάντας, οι αντιπεριφερειάρχες Τάσος Αδαμόπουλος και Στάθης Αναστασόπουλος, πολιτευτές, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι αρχών και της αυτοδιοίκησης, αντιδήμαρχοι, πρώην δήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, εκπρόσωποι κοινοτήτων, καθώς και πλήθος κατοίκων και επισκεπτών, που έδωσαν το “παρών” στην υποδοχή του Πατριάρχη.

Ο Θεόδωρος Β’ μίλησε με θερμά λόγια για τη Μάνη, την ιστορία της, την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της και τους ανθρώπους της. Αναφέρθηκε στη δύναμη της παράδοσης που παραμένει ζωντανή στον τόπο και έδωσε τις ευχές του στους κατοίκους, εκφράζοντας τη χαρά του που βρέθηκε ανάμεσά τους.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Πατριάρχη και των εκπροσώπων της περιοχής, ως συμβολική έκφραση αμοιβαίας τιμής και εκτίμησης.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ

Η επίσκεψη του Πατριάρχη στη Δυτική Μάνη συνεχίστηκε στην Καρδαμύλη, όπου επισκέφθηκε την τοπική εκκλησία και συναντήθηκε με κατοίκους της περιοχής.

Εκεί η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο άμεση και ανθρώπινη. Ο Πατριάρχης στάθηκε ανάμεσα στον κόσμο, έψαλε μαζί με τους πιστούς και απηύθυνε τις ευχές του στους κατοίκους.

Η παρουσία του στην εκκλησία της Καρδαμύλης εξελίχθηκε σε μια αυθόρμητη συνάντηση με την τοπική κοινωνία, με τον Πατριάρχη να ανταποκρίνεται θερμά στην υποδοχή και να συνομιλεί με τους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά του.

Μάλιστα, ο Θεόδωρος Β΄ εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στη Μάνη και δεσμεύθηκε να επισκεφθεί ξανά την Καρδαμύλη, προκειμένου να τελέσει θεία λειτουργία στην εκκλησία, ανανεώνοντας ουσιαστικά το ραντεβού του με την περιοχή και τους κατοίκους της.

Η δέσμευση αυτή έγινε δεκτή με ιδιαίτερη χαρά, καθώς η επίσκεψη δημιούργησε μια σχέση που δεν περιορίζεται σε μια εθιμοτυπική παρουσία, αλλά αποκτά συνέχεια και προοπτική.

Η επίσκεψη του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στη Δυτική Μάνη ανέδειξε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη διαχρονική σχέση του τόπου με την Ορθοδοξία και την παράδοση. Από τον βυζαντινό Άγιο Νικόλαο Καμπιναρίου, ένα μνημείο που στέκει εδώ και αιώνες ως ζωντανή μαρτυρία της πίστης και της ιστορίας, έως την Καρδαμύλη και τη σύγχρονη τοπική κοινωνία, η παρουσία του Πατριάρχη συνέδεσε το παρελθόν με το παρόν.

Για τον Δήμο Δυτικής Μάνης, η επίσκεψη του Θεοδώρου Β΄ αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα μια ευκαιρία να αναδειχθεί ο ιστορικός και θρησκευτικός πλούτος της περιοχής. Τα βυζαντινά μνημεία, οι εκκλησίες, οι παραδόσεις και οι άνθρωποι της Μάνης συνθέτουν ένα μοναδικό πολιτιστικό κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί χρέος όλων να προστατεύεται και να αναδεικνύεται.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τις ευχές του Πατριάρχη προς τους κατοίκους και με μια υπόσχεση που έδωσε ο ίδιος, να επιστρέψει στη Μάνη και να λειτουργήσει ξανά ανάμεσα στους ανθρώπους της.