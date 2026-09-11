Η Yψωση του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται στην Κυπαρισσία, όπου οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν τη Δευτέρα το πρωί.

Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου το απόγευμα της Κυριακής θα τελεστεί Αρχιερατικός Εσπερινός από το Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο, ενώ το πρωί της Δευτέρας πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από το κ. Χρυσόστομο, μετά το πέρας της οποίας θα γίνει λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος στολίζεται με βασιλικό, στους δρόμους γύρο από το ναό.

Να σημειώσουμε ότι με αφορμή την μεγάλη θρησκευτική εορτή τις ημέρες αυτές, ξεκινώντας από το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί και η μεγάλη παραδοσιακή εμποροπανήγυρη, που πλέον έχει μεταφερθεί σε νέα θέση στην παραλιακή περιοχή της ΠΕ3.

Κ.Μπ.