eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026 16:03

Η Yψωση του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται στην Κυπαρισσία

Γράφτηκε από τον

Η Yψωση του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται στην Κυπαρισσία

Navarino Agora

 

Η Yψωση του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται στην Κυπαρισσία, όπου οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν τη Δευτέρα το πρωί.

Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου το απόγευμα της Κυριακής θα τελεστεί Αρχιερατικός Εσπερινός από το Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο, ενώ το πρωί της Δευτέρας πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από το κ. Χρυσόστομο, μετά το πέρας της οποίας θα γίνει λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος στολίζεται με βασιλικό, στους δρόμους γύρο από το ναό.

Να σημειώσουμε ότι με αφορμή την μεγάλη θρησκευτική εορτή τις ημέρες αυτές, ξεκινώντας από το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί και η μεγάλη παραδοσιακή εμποροπανήγυρη, που πλέον έχει μεταφερθεί σε νέα θέση στην παραλιακή περιοχή της ΠΕ3.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Εκκλησία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις