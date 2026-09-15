Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ανέλαβε καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τη νέα Συνοδική Περίοδο.

Η νέα Συνοδική Περίοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ξεκίνησε με την πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, στο πλαίσιο της 170ής Συνοδικής Περιόδου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με την τέλεση του Αγιασμού από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο και ακολούθησε η πρώτη συνεδρίαση, κατά την οποία καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Συνοδικών Αρχιερέων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ορίστηκε Εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αναλαμβάνοντας την ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις εργασίες και τις αποφάσεις της ΔΙΣ καθ’ όλη τη νέα Συνοδική Περίοδο, δηλαδή έως τις 31 Αυγούστου 2027.