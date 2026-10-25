Η Κορώνη γιορτάζει τον πολιούχο της Αγιο Δημήτριο

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν σήμερα Κυριακή παραμονή της εορτής και θα κορυφωθούν ανήμερα την Δευτέρα.

Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος στον ναό Αγίου Δημητρίου Κορώνης Τη Δευτέρα στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Δημητρίου στους δρόμους της Κορώνης.

Ο δήμος Πύλου - Νέστορος καλεί τους πιστούς “να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου, συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις και στις ιερές ακολουθίες, διατηρώντας ζωντανή τη θρησκευτική παράδοση και την πνευματική κληρονομιά της Κορώνης. Η εορτή του Αγίου Δημητρίου αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό και πνευματικό γεγονός για την Κορώνη, τιμώντας τον Πολιούχο της πόλης και αναδεικνύοντας τους ισχυρούς δεσμούς της τοπικής κοινωνίας με την ορθόδοξη πίστη και τις παραδόσεις του τόπου”.