Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Σημαντικές ανακοινώσεις στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης και Οικονομίας

Ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης και Οικονομίας που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (με πρωτοβουλία του Τμήματος Γεωπονίας), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (University of National and World Economy) – Βουλγαρία, το Πανεπιστήμιο του Ιασίου (University Alexandru Ioan Cuza) – Ρουμανία και το Κρατικό Δημοσιονομικό Ινστιτούτο Τασκένδης (State Fiscal Institute in Tashkent) - Ουζμπεκιστάν.