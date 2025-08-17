eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Διάσωση 39 μεταναστών - Μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας

Διάσωση 39 μεταναστών - Μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας το βράδυ της Κυριακής.

Η λέμβος που επέβαιναν, έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι τους από την Λιβυή, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) αυτή την ώρα μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, από πλωτό σκάφος του Λιμενικού. Yπολογίζεται να καταπλεύσουν γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, με τα στελέχη του Λιμεναρχείου Καλαμάτας και τον Δήμο Καλαμάτας να προετοιμάζουν τις αποθήκες του λιμανιού για την προσωρινή φιλοξενία τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται στην πλειοψηφία τους για άνδρες από το Μπαγκλαντές.

