Νέα συγκέντρωση για την Παλαιστίνη στην Καλαμάτα

Μεταξύ των οργανωτών, τα Συνδικάτα Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα, Οικοδόμων, Γάλακτος - Τροφίμων και Ποτών κι Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων και Συναφών Επαγγελμάτων Μεσσηνίας καθώς και το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι “συνεχίζουμε μαχητικά τον αγώνα για να σταματήσει η γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης. Στεκόμαστε στο πλευρό όλων όσων σήμερα παρά τις συλλήψεις, τις διώξεις και την άγρια καταστολή, αντιστέκονται μέσα στη καρδιά του κτήνους μέσα στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 60.000 οι οποίοι είναι κυρίως παιδιά. Πλέον αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των παιδιών και των αμάχων που πεθαίνουν από την πείνα. Τώρα η οργή μας, η πρέπει να γίνει δύναμη αγώνα για να εκφραστεί η ανθρωπιά. Τώρα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν.

Οι τελευταίες εξελίξεις με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ για καθολική κατοχή της Γάζας καταρρίπτουν κάθε επιχείρημα περί «δικαιώματος στην αυτοάμυνα» του Ισραήλ, ενώ εξελίσσεται η κατοχή, ο εκτοπισμός και ο αφανισμός του Παλαιστινιακού λαού.

Αυτές τις ώρες κανένας δε μπορεί να σιωπήσει, καθένας πρέπει να διαλέξει πλευρά. Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά!

Τώρα είναι η ώρα της μεγαλύτερης κινητοποίησης. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλα τα συνδικάτα, συλλόγους και φορείς του κινήματος στην Καλαμάτα να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση. Με μαζικό ξεσηκωμό, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μπει τέλος στο έγκλημα”.

Τα σωματεία δηλώνουν ότι απαιτούν: “Να σταματήσει τώρα κάθε επιχείρηση που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας. Να ανοίξουν τώρα όλες οι δίοδοι για να περάσει η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια. Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη”.